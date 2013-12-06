Янукович перенес дату официального визита на Мальту

Президент Украины Виктор Янукович принял решение перенести запланированный на следующую неделю официальный визит в Республику Мальта в связи с необходимостью сосредоточить внимание на внутриполитических вопросах.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Сегодня, 6 декабря, проинформированный источник сообщил УНИАН, что сегодня в Сочи пройдет очередной раунд переговоров Януковича и Президента России Владимира Путина.

«Президент Украины на обратном пути из Китая сделает рабочий визит в Сочи (Россия), где проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным», - сказал собеседник агентства.