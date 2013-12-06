Гражданские протесты в Украине. 6 декабря

Одного из избитых «Беркутом» ребят перевели из СИЗО в больницу

Одного из избитых «Беркутом» ребят, арестованных на два месяца, Владислава Загоровко перевели из Лукьяновского СИЗО в Александровскую клиническую больницу.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «УДАР», председатель комитета по правам человека Валерий Пацкан.

По его словам, сейчас он находится в офтальмологическом отделении и пробудет там три дня, где ему предоставят медикаментозное обеспечение в полном объеме.

«Я пообщался с врачами, они обещают предоставить необходимую медицинскую помощь. Я отвез ему необходимые медикаменты», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что комитет по вопросам прав человека так же предоставляет необходимую юридическую и медицинскую помощь всем задержанным ребятам.

«Думаю, до завтра каждого из них мы или посетим, или передадим лекарства. Мы работаем по каждому из 10 -ти задержанных. Именно из 10 -ти, поскольку один человек был задержаа возле памятника Ленину 1 декабря. По каждому мы проводим детальную проверку. Пытаемся изменить меру пресечения. Если не задержан работник «Беркута», то эти ребята сейчас тоже должны быть на свободе», - подчеркнул Пацкан.

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Делегация ЕНП завтра в Киеве проведет встречу с лидерами оппозиции и посетит в больнице активистов Евромайдана

Брюссель. Делегация Европейской народной партии завтра посетит Киев для встречи с украинской оппозицией и в поддержку европейских стремлений украинцев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, в состав делегации группы Народной партии в Европарламенте войдут вице-президент партии Яцек Сариуш-Вольский, бывший президент Европарламента Ежи Бузек, председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок и координатор по заграничной политике Народной партии Хосе Игнасио Салафранка.

"Цель визита высокой делегации - выражение поддержки партий, входящих в группу Народной партии, украинскому народу и его европейским стремлениям в свете протестов на Евромайдане", - говорится в сообщении для прессы.

Делегация также встретится с лидерами фракции «УДАР» Виталием Кличко и фракции "Батькивщина" Арсением Яценюком, а также проведут встречу с Евгенией Тимошенко.

"Кроме того, делегация также встретится с пострадавшими участниками протеста в киевской больнице", - говорится в сообщении.

***ЕНП – самая большая и влиятельная политическая сила на европейском континенте. В ее состав входят 74 партий-членов из 39 стран, 13 председателей стран-членов ЕС и 4 председателя с