Анонс на 9 декабря

* Пресс-конференция на тему: «Евромайдан: падение действующего политического режима и экономика». Участники: известные экономисты, политики - Александр Сугоняко, Владимир Лановой, Сергей Оксанич. Эксперты сделают подробный анализ и прогноз экономической и политической ситуации в стране в случае падения режима Януковича.

* Пресс-брифинг генерального директора представительства авиакомпании EL AL в Украине Олега Максимова.

* Пресс-конференция Украинской медицинской ассоциации на тему "Довольно пассивных заявлений! Защиты гражданских свобод добьются мировые ученые и медики", в ходе которой будет представлен анализ возможных инструментов и сценариев лоббистского влияния медицинского сообщества на защиту гражданских свобод. Участники: президент Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов, главный детский иммунолог г. Киева Федор Лапий, глава Независимого профсоюза медработников скорой медицинской помощи Максим Ионов, врач, бывший политзаключенный, глава ОО "Музей шестидесятников" в г. Киеве Николай Плахотнюк.

* Состоится видеомост Киев-Москва на тему: «Политическая ситуация на Украине. Взгляд экспертов». Участники в Москве: Владимир Жарихин, зам.директора Института стран СНГ; Сергей Михеев, политолог; Алексей Мухин, директор Центра политической информации. В Киеве: Валерий Мунтиян, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований "Пента"; Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

* В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

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