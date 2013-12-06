Янукович и Путин в Сочи обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин встретились в Сочи (РФ) и обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

"Главы государств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в разных отраслях экономики и подготовки будущего Договора о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.