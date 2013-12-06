Кокс и Квасневский готовы ехать в Украину на "принципах невмешательства"

Руководители Мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский готовы опять приехать в Украину на "принципах невмешательства".

Об этом Кокс заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

"Мы сами с президентом Квасневским напросились на эту миссию. Повторюсь, но нас пригласил Президент (Европарламента Мартин) Шульц и премьер Азаров. Нашу миссию продлевали четыре или пять раз, и каждый раз за продление мандата миссии руководство Европарламента голосовало единогласно. Причем, всегда - при поддержке украинского правительства и оппозиции, а также госпожи Тимошенко. Эффективность миссии как раз заключалась в том, что мы были открыты всем, но никому не принадлежали. Во-вторых, мы были в Украине ради помощи, но понимали, что есть определенные границы, какие мы не можем преступить. Мы не имели права на вмешательство", - сказал он.

Кокс также отметил, что когда видит, как их миссию оценивают в России, что «Кокс и Квасневский являются надзирателями Европы», то это звучит оскорбительно.

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“За 27 наших поездок мы ни разу не на кого не “залаяли” и никого не “укусили”. Зато российская сторона “кусала” Украину за ее желание иметь право выбора. Мы же ездили в Украину с чувством уважения к ее суверенитету. Вернемся ли мы в Украину? Этот вопрос уже обсуждался с Президентом Шульцом и, в принципе, мы готовы ехать опять. В настоящее время Президент Шульц будет иметь диалог с украинской властью, потому что оппозиция уже сказала, что они хотят продления нашей миссии. Если мы согласимся, и будет решено, чего должна достичь наша миссия дальше, и если с этим согласятся все стороны – мы готовы. Но опять же подчеркиваю – на принципах невмешательства”, - сказал он.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко.

Миссия Европарламента действует с июня 2012 года.

В апреле Европарламент продлил работу миссии до середине ноября 2013 года. Позже – до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.