Участники заседания Совета министров ОБСЕ в Киеве приняли ряд документов

По итогам 20-го заседания Совета министров ОБСЕ, проходившего в Киеве 5-6 декабря, был принят ряд документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заключительной пресс-конференции министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

«Была принята Декларация о продолжении процесса «Хельсинки плюс 40». Этим мы подтвердили свое привлечение в этот процесс и в дальнейшем, и готовность работать дальше, чтобы достичь поставленных целей», - сказал Кожара.

Также он отметил Декларацию по борьбе с торговлей людьми.

«Это одно из приоритетных направлений украинского председательства. Министерский совет решил ускорить усилие ОБСЕ по противодействию этому современному рабству. Мы добавляем это в план ОБСЕ по противодействию торговлей людьми, чтобы отвечать на современные вызовы в этих преступных действиях», - добавил министр.

По его словам, также Украина поддерживает нераспространение оружия.

«Итак, я очень рад, что мы смогли обновить принципы ОБСЕ о нераспространении оружия, принимая во внимание новые вызовы в данной сфере», - заметил Кожара.

По его словам, вопрос противостояния транснациональным угрозам также стоял в повестке дня ОБСЕ в течение этого года.

«Мы считаем, что достижение соглашения в сфере борьбы с киберпреступностью - это часть глобальных усилий по борьбе с этим явлением», - подчеркнул министр.

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Совет министров также принял два решения по экономическому и экологическому измерениям.

«Мы решили работать на уменьшение влияния на окружающую среду работы по добыче энергоисточников и работать над распространением возобновляемых энерегоисточников, и защищать энергосети от природных и других катастроф», - сказал глава МИД.

«Я хочу подчеркнуть, что после определенной паузы мы приняли решение и по человеческому измерению. Мы приняли два важных документа, касающиеся свободы религии и верований и защиты народов рома и синти», - также сообщил Кожара.

Он подчеркнул: «Мы четко отметили, что ОБСЕ остается эффективным инструментом во всех направлениях обеспечения безопасности без исключения.

Также украинское председательство уделяло значительное внимание разрешению замороженных конфликтов. На протяжении года мы прилагали значительные усилия для того, чтобы более активно проводить переговоры в формате 5+2, чтобы достичь разрешения Приднестровского конфликта».