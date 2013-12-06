ТОП-10 (6 грудня)

Средняя цена импортного газа для Украины в ноябре снизилась на 4%

Moody’s понизило рейтинг банка «Финансы и Кредит»

Минобороны РФ получило первый украинско-российский Ан-148

Грузия планирует подписать ассоциацию с ЕС до сентября 2014 года

Медведев рассказал, почему власти Украины приостановили ассоциацию с ЕС

Соглашение Украины и Словакии о реверсе газа не подписано по техническим причинам - ЕС

Инфляция в ноябре замедлилась до 0,2%

Луганская область усиливает защиту против африканской чумы свиней из России

Золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились почти на 9%

Нацбанк нарастил объем интервенций в поддержку гривни почти втрое

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Средняя цена импортного газа для Украины в ноябре снизилась на 4%

Средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с октябрем снизилась на 4% - до 395 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на официальном сайте.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за ноябрь 2013 года, которая составляет 395 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в октябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), увеличилась на 1% по сравнению с сентябрем - до 411,22 долл. за тыс. куб. м

Как сообщал УНИАН, среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в 2014 году средняя цена на импортный газ, заложенная в государственный бюджет, будет на 10-15% ниже, чем в 2013 году. Однако на данный момент, как отметил министр, вопрос с ценой на газ остается открытым из-за незавершенных переговорных процессов с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для НАК «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

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Moody’s понизило рейтинг банка «Финансы и Кредит»

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг банка «Финансы и Кредит» до «B3.ua» с «Ba3.ua» по национальной шкале, говорится в сообщении агентства.

Кроме того, Moody’s понизило рейтинг банка по депозитам в национальной валюте до «Caa2» с «Саа1», а рейтинг по необеспеченным долговым обязательствам в иностранной валюте - до «Ca» с «Caa1».

При этом кредитный рейтинг по депозитам в иностранной валюте банка агентство оставило без изменений – на уровне «Саа2». Рейтинг финансовой устойчивости «Финансы и Кредит» также остался на прежнем уровне – «Е».

Снижение рейтингов Moody’s объясняет намерением банка рефинансировать еврооблигации на 95 млн долл.

«Пересмотр долговых и депозитных рейтингов банка «Финансы и Кредит» отображает оценку рисков, связанных с возможностями банка для стабилизации его слабой ликвидности и профиля капитала. Дальнейший пересмотр рейтингов будет основываться на успешности реструктуризации долга банка и предстоящих вливаний капитала со стороны акционеров», - сказано в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, в конце октября банк «Финансы и Кредит» предложил держателям евробондов на 95 млн долл. со сроком обращения до 2014 года провести их рефинансирование, условия которого предполагают обмен всех или части выпущенных бумаг на наличные средства и частично на облигации со сроком обращения до 2019 года. При этом банк предложил снизить процентную ставку по бумагам до 9,125% с 10,5%, установленных изначально.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября активы банка составляли 24,447 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 19,650 млн грн, обязательства - 22,358 млрд грн, средства клиентов - 14,590 млрд грн, собственный капитал - 2,088 млрд грн, уставный капитал - 2,300 млрд грн. В январе-сентябре банк получил прибыль в размере 4,763 млн грн.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.

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Минобороны РФ получило первый украинско-российский Ан-148

Москва. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ОАО «ВАСО») передало первый украинско-российский самолет Ан-148-100Е по контракту с Минобороны РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в церемонии передачи Ан-148-100Е принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ВАСО заключило государственный контракт с Министерством обороны РФ на изготовление и поставку 15 ближнемагистральных самолетов Ан-148-100Е в мае этого года. Срок поставки самолетов – с 2013-го по 2017 год. Согласно договору, предполагается передача одного самолета в 2013 году, по четыре – в 2014-м и 2015-м годах, и по три – в 2016-м и 2017-м.

Переданное воздушное судно полностью укомплектовано агрегатами, приборами, съемным и наземным оборудованием, инструментом, комплектом имущества, соответствующего необходимым техническим условиям.

Как сообщал УНИАН, в проекте распоряжения правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» сообщается, что Россия в рамках консолидированного государственного заказа может закупить 51 украинско-российский самолет Ан-148, который серийно производится на предприятии «Воронежское авиастроительное общество» (ВАСО).

«Самолет востребован при условиях поставок по сложившимся рыночным ценам. Однако проект производства Ан-148 убыточен вследствие его низкой серийности. В целях повышения серийности производства Ан-148 включен в консолидированный государственный заказ, до 2025 года планируется поставка 31 самолета (общий объем государственного заказа – 51 самолет)», - говорится в документе.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод «Авиант» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.

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Грузия планирует подписать ассоциацию с ЕС до сентября 2014 года

Грузия планирует подписать Соглашение об ассоциации с ЕС до сентября 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Майя Панджинидзе во время 20-го заседания министерского заседания ОБСЕ в Киеве.

“Парафирование Соглашения об ассоциации перевернуло новую страницу в отношениях между ЕС и Грузией, что делает европеизацию Грузии и других восточноевропейских партнеров неотвратимой. Наша неотложная цель заключается в завершении подписания Соглашения об ассоциации до сентября 2014 года. Будучи преданным своему европейскому выбору с октября 2012 года, правительство Грузии реализует ряд конструктивных инициатив с целью нормализации отношений с Россией”, - сказала Панджинидзе.

Также она выразила поддержку европейским стремлениям украинцев и выразила убеждение, что “следующий год приблизит Украину и Грузию к ЕС и продвинут нас дальше на пути евроинтеграции, с которого мы не будем сворачивать”.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Грузия и Молдова на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе парафировали соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которые включают глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС.

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Медведев рассказал, почему власти Украины приостановили ассоциацию с ЕС

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины приостановили подписание Соглашение об ассоциации с ЕС, так как просчитали негативные последствия для торговли со странами Таможенного союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, какую цену готова заплатить РФ, чтобы не допустить европейской интеграции Украины.

«Мы сказали нашим партнерам – вы должны просчитать, что будет происходить. Они просчитали и поняли, что в настоящий момент они к этому не готовы, поэтому приняли решение отодвинуть подписание соответствующего документа. Это их внутреннее дело. Мы просто обращали внимание на проблемы», - сказал Медведев.

Он убежден, что это решение принято в соответствии с Конституцией Украины и ничего не нарушало, так как Президент и премьер-министр Украины вправе принимать решения, в каких объединениях должна находиться страна.

Медведев подчеркнул, что решение о том, где быть Украине и что ей делать, должна принимать сама Украина, ее народ и ее руководство.

«Это их прерогативы, их полномочия, пусть они с этим сами и разбираются», - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что РФ небезразличны события в Украине, так как это очень близкая ей страна и важный торгово-экономический партнер.

«У нас нет никаких противопоказаний против интеграции Украины с кем бы то не было. Это их дело. Но они должны все подсчитать, во что это выльется. Во что выльется ассоциация с ЕС, во что выльется решение присоединиться к Таможенному союзу. Это должно быть просчитанное решение», - добавил Медведев.

По его мнению, руководство Украины как раз этим и озабочено.

«Они долго шли к тому, чтобы создать зону свободной торговли и отдельный договор об ассоциированном членстве с ЕС. Мы им говорили, что, пожалуйста, принимайте решения, но в этом случае у вас будут проблемы с регулированием страны, вам потребуется большое количество денег, чтобы такое регулирование ввести. Кроме того, ни Россия, ни Казахстан, ни Беларусь не могут оставаться безучастными к тому, что вы открываете рынок для европейских товаров», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

Вчера, 5 декабря, директор департамента стратегического планирования и развития экономики Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников заявил, что пауза в подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом зависит от договоренностей представителей Украины и ЕС, и Украина будет вести переговоры, пока не удостоверится, что ее экономика не пострадает в результате подписания этого документа.

4 декабря рабочая группа во главе с заместителем председателя НБУ Николаем Удовиченко отбыла в Брюссель на переговоры о подготовке плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и так называемой “дорожной карты”.

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Соглашение Украины и Словакии о реверсе газа не подписано по техническим причинам - ЕС

Украина и Словакия не подписали соглашение о реверсе газа по техническим, а не политическим причинам, текст документа "согласован на 100 процентов" и готов к подписанию в скором будущем.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в интервью сообщила пресс-секретарь комиссара Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера Марлен Холцнер.

«Это правда, что соглашение не удалось подписать. Украинская делегация чисто по техническим, а не политическим мотивам не приехала в Словакию, поэтому документ не подписан. Но что касается содержания соглашения, то договоренность достигнута на 100 процентов. Ныне вопрос лишь в том, как технически подписать документ», - сказала Холцнер.«Вероятно, какой-то официальной церемонии не будет - да она и не нужна. Сейчас мы, Еврокомиссия, работаем над тем, чтобы две стороны подписали это соглашение», добавила пресс-секретарь.

По ее словам, переговоры Украины и Словакии при участии Еврокомиссии продолжались более года. «Еврокомиссия не будет подписывать соглашение, а сделают это операторы газопроводов Украины и Словакии. Они должны будут построить небольшой газопровод-перемычку, чтобы газ физически мог идти с запада на восток. Сейчас это технически невозможно», - добавила Холцнер.

Напомним, что в конце прошлой недели министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил УНИАН, что соглашение о реверсных поставках более 10 млрд кубических метров газа из Словакии будет подписано на текущей неделе. Поставки должны начаться со второй половины 2014 года.

Украина уже получает газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии. Однако против поставок со Словакии выступает российский «Газпром».

Пресс-секретарь комиссара ЕС отметила, что, даже получив газ со Словакии, "Украина сможет заменить часть импорта газа из России, однако не будет 100-процентной замены российского импорта».

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Инфляция в ноябре замедлилась до 0,2%

Инфляция в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем замедлилась до 0,2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против ноября 2012 года) также зафиксирована инфляция 0,2%, с начала 2013 года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) зафиксирована инфляция 0%.

По информации Госстата, инфляция в годовом выражении в октябре зафиксирована впервые после дефляции три месяца подряд и нулевого значения в июле (ранее также была зафиксирована дефляция).

Как сообщает Госстат, в ноябре против октября 2013 года больше всего подорожал сахар - на 5,5% (против ноября 2012 г. - на 3,8%), яйца - на 4,3% (на 16,2%), молоко - на 2,7% (на 2,1%), масло - на 2,0% (на 7,4%), сыр и творог - на 1,7% (на 5,4%), алкогольные напитки - на 0,8% (на 9,6%).

Снижение цен зафиксировано на подсолнечное масло - на 2,4% (на 6,9%), на фрукты - на 1,8% (на 17%), на топливо - на 0,7% (на 2,7%), на мясо и мясопродукты — на 0,6% (на 2,9%).

По остальным позициям в ноябре против октября 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован впервые с мая текущего года, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Луганская область усиливает защиту против африканской чумы свиней из России

Государственные органы в Луганской области намерены усилить защитные меры по предотвращению заражения скота африканской чумой свиней (АЧС) в регионе из-за выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия), сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Необходимо усилить противоэпизоотический контроль, так как ситуация с африканской чумой свиней обострилась: на территории Ростовской области Российской Федерации зафиксировано 3 случая падежа диких кабанов в 4-9 км от границы с нашей областью», – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Эдуарда Лозовского.

В связи с этим, в области планируют ужесточить ответственность фермеров и владельцев личных подворий за укрытие или несвоевременное информирование о фактах падежа скота в их хозяйствах, а также закрыть все скотомогильники и заменить их крематорами для сжигания останков павших животных. Кроме того, планируется установить крематоры на 9-ти пунктах перехода через российско-украинскую границу для утилизации конфискованных запрещенных для ввоза в Украину пищевых продуктов.

В области также решили обеспечить приграничные пешеходные и автомобильные пункты перехода дополнительными дезинфицирующими средствами и оборудовать дезбарьеры.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году случаи возникновения АЧС были зафиксированы на территории Российской Федерации, а 31 июля 2012 года аналогичный случай был обнаружен в селе Камышеватка Запорожской области.Кроме того, в мае т.г. Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с сообщениями СМИ о случаях гибели животных из-за АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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Золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились почти на 9%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 декабря 2013 года составили 18,791 млрд долл., что на 8,93%, или на 1,842 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 20,633 млрд долл, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 23,45%, или на 5,755 млрд долл.

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем резервы в иностранной валюте снизились на 1,680 млрд долл., или 8,94%, - до 17,112 млрд долл., резервная позиция в МВФ сохраняется на уровне 0,03 млн долл., специальные права заимствования снизились в 2,4 раза - до 15,90 млн долл., золото - на 140 млн долл., или 7,77%, до 1,663 млрд долл.

«На динамику международных резервов в течение ноября текущего года в основном повлияли выплаты по облигациям государственного займа в сумме 578 млн долл., последний в этом году платеж Международному валютному фонду по программе "стенд- бай " в размере 955 млн долл. в эквиваленте, а также валютные интервенции Национального банка Украины, которые осуществлялись для сглаживания курсовых колебаний на межбанковском валютном рынке Украины», - говорится в сообщении регулятора.

Также сообщается, что поступления на счета правительства от размещения валютных ОВГЗ по ноябрь 2013 составили 822 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл., с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году в связи с возможным ухудшением состояния платежного баланса в результате падения прямых инвестиций и чистых заимствований, в то время как погашение кредитов МВФ поглотило значительную часть резервов. По оценкам агентства, в результате курс национальной валюты по отношению к доллару США снизится в 2014 году до 8,5 грн за доллар.

Другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.

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Нацбанк нарастил объем интервенций в поддержку гривни почти втрое

Национальный банк Украины в ноябре продолжил практику валютных интервенций, возобновленную в сентябре-октябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни почти 800 млн долл., что в 2,69 раза больше объемов предыдущего месяца в 297 млн долл., сообщил регулятор на своем сайте.

По данным НБУ, на динамику международных резервов в течение ноября текущего года, помимо выплат по облигациям госзайма и платежей МВФ, повлияли валютные интервенции Нацбанка для сглаживания курсовых колебаний на межбанковском валютном рынке Украины, «общее сальдо которых было отрицательным и составило почти 800 млн долл.».

По информации на сайте регулятора, в январе-ноябре 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке также был отрицательным и составил 2,204 млрд долл., что в 3,2 раза ниже также отрицательного сальдо за аналогичный период прошлого года в 7,066 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в октябре направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте), или вдвое меньше предыдущего месяца. В январе-октябре 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке также был отрицательным и составил 1,404 млрд долл., что почти в 4 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (5,407 млрд долл.).

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 декабря 2013 года составили 18,791 млрд долл., что на 8,93%, или на 1,842 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 20,633 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 23,45%, или на 5,755 млрд долл.

Как заявил 2 декабря глава Нацбанка Игорь Соркин, НБУ не вводил никаких ограничительных мер на денежно-кредитном и валютном рынках и в случае необходимости готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков банковской системы.

УНИАН