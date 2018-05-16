Баланс недели: Майдан начал сказываться на экономике, власть ищет кредиты в Китае и России, инфляция не покидает Украину

Украина переживает вторую неделю акций гражданского протеста, вызванных решением правительства приостановить переговорный процесс с Евросоюзом и не подписывать Соглашение об ассоциации c ЕС. Градус напряженности не падает. Причем не только на Майдане. Политический кризис стал сказываться на экономике страны. Как заявил в интервью УНИАН доктор экономических наук, экс-заместитель председателя Национального банка Александр Савченко: «Мы действительно подошли к серьезной кризисной ситуации. И каждый день кризиса - убытки для страны. К примеру, «Помаранчевая революция» нам стоила приблизительно 5% ВВП. Но тогда было, за что платить. Если кризис не будет преодолен в течение ближайших двух месяцев, экономические потери будут не меньше».

Заимствования на внешних рынках стали для Украины уже невозможными. Мировые фондовые рынки очень быстро отреагировали на сообщения о столкновениях митингующих с силами правопорядка. В минувший понедельник доходность украинских государственных долговых бумаг с погашением в июне 2014 года выросла вдвое. При стартовом показателе доходности в 7,95% по итогам торгов она превысила 19%, что стало абсолютным рекордом для украинских евробондов.

Фондовый негатив спровоцировал и ряд заявлений рейтинговых агентств, в том числе Standard&Poor’s. Аналитики S&P не исключили скорого понижения суверенного рейтинга Украины из-за политической нестабильности и высоких финансовых рисков. Как следствие, долговые бумаги Украины мгновенно превратились в предмет фондовых спекуляций – под стать Аргентине и Венесуэле, которые балансируют на грани дефолта несколько лет кряду.

Интерес к Украине проявляют теперь лишь специализирующиеся на «долговых» играх биржевые брокеры. На минувшей неделе стало известно, что один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton продолжил планомерную скупку прямого украинского госдолга - владеет теперь 40% всех долговых бумаг страны. В денежном выражении в собственности фонда находится 6 млрд долл. украинских долгов, на которых американские инвесторы будут зарабатывать спекулятивный капитал и которые никто и никогда не позволит списать.

Впрочем, представители власти начали тушить информационный «пожар». В беспрецедентной для нынешнего правительства манере на основные телеканалы страны вышел в эфир практически весь экономический блок Кабмина, а также глава Нацбанка Игорь Соркин.

С экранов телевизоров чиновники в один голос начали уверять: страна работает, и никакие протесты ей пока не мешают. Но могут и помешать, поскольку экономическая стабильность в условиях блокирования работы органов власти рушится день ото дня. «Я считаю, что надо заканчивать с этим, потому что можно проснуться и получить подорожание хлеба или какую-то другую ситуацию, которая будет спровоцирована такими действиями», - сказал в интервью одному из телеканалов первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Любопытным штрихом к происходящему стало и совещание по вопросам доступности лекарств, которое провела первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова непосредственно в здании осажденной со всех сторон АП. «Мы с вами планировали это совещание давно, и мы его проводим сейчас», - обратилась Акимова к присутствующим.

Наконец, сохранивший свой пост премьер-министр Николай Азаров, чья отставка безрезультатно обсуждалась во вторник в стенах Верховной Рады (пропрезидентское большинство отказалось поддержать инициативу оппозиционных фракций выразить вотум недоверия Кабмину), рассказал, что правительство работает не только в Киеве. В Брюссель и Москву также отправились правительственные делегации с целью разрешить сложившиеся проблемы. Причем делегацию в Россию возглавил вице-премьер-министр Юрий Бойко, а в Брюссель отправили всего лишь замов главы Нацбанка.

Учить китайский

В тоже время ключевой международной встречей минувшей недели должен был стать визит Президента Виктора Януковича в Китай. Глава государства решил не отменять поездку, несмотря на политический кризис в стране, поскольку на кону, по его словам, стояли «многомиллиардные кредитные соглашения» - примерно на 8 млрл долл. Цифра очевидно неслучайная: объем долговых выплат по государственным обязательствам в 2014 году составляет именно порядка 8 млрд долл.

Однако сенсация не получилась. Несмотря на оптимистические заявления Януковича о подписании более 10 двухсторонних соглашений с КНР, по факту ответ китайского правительства был более чем «уклончивым». Как и предполагал накануне встреч представитель китайского МИДа Хон Ли, в ходе визита лидеры Украины и Китая «обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес».

О дополнительной финансовой помощи стороны, надо полагать, так и не договорились, хотя и достигли неких прикладных результатов переговоров, например, в аграрной сфере, в сфере инфраструктурного строительства (глубоководного порта в Крыму с контейнерным и зерновым терминалом), а также строительства четырех заводов по производству синтетического газа из угля. Однако все это – инвестиционные проекты, на которые средства будут поступать в течение длительного времени и исключительно на четко установленные цели. И конечно, Китай должен быть заинтересован в этих проектах.

Остановка по требованию?

Примечательно, что возвращаясь из Китая, Виктор Янукович направился не в Киев, а в Сочи для, как отмечали СМИ, переговоров с Президентом РФ о выделении Украине кредита (на преодоление кризисных явлений в экономике,) а также о возможности закупки значительного объема газа (по некоторым данным до 10 млрд кубометров) по «льготной цене».

Официального подтверждения этой информации не было. Сообщение пресс-службы Януковича свелось к двум строчкам: «Главы государств (Янукович и Путин – ред.) обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в разных отраслях экономики и вопросы подготовки будущего Договора о стратегическом партнерстве». На момент написания материала какие-либо иные детали переговоров отсутствовали.

К слову, накануне встречи двух президентов стало известно, что Украина и Словакия не подписали долгожданное соглашение о реверсе газа. Ранее планировалось, что поставки топлива начнутся во второй половине 2014 года в объеме порядка 10 млрд кубометров. Однако как сообщила в интервью журналистам пресс-секретарь комиссара Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера Марлен Холцнер, подписание не состоялось скорее по техническим причинам, потому что текст документа "согласован на 100 процентов". В то же время, Холцнер отметила, что сам факт подписания еще ничего не означает, потому что технологически подписанты соглашения должны провести ряд манипуляций по организации реверсного потока, который на текущий момент и в текущих технологических условиях невозможен.

Немного статистики

На минувшей неделе статистические показатели опубликовали Госстат и Нацбанк. В частности, по данным статистического ведомства, инфляция в Украине замедлилась до 0,2% по сравнению с октябрем. В годовом выражении (против ноября 2012 года) также зафиксирована инфляция в 0,2% - впервые за три месяца. Как отмечают в Госстате, подорожали в ноябре сахар, яйца, молоко, масло, сыр, творог и алкоголь. А вот фрукты, мясо и бензин даже подешевели.

В свою очередь Нацбанк сообщил о сокращении золотовалютных резервов – до 18,791 млрд долл. С начала года они «похудели» на 23,5% (на 5,7 млрд долл.). Показательно также, что в ноябре Нацбанк потратил порядка 800 млн долл. на проведение валютных интервенций, направленных на поддержку курса гривни. Ранее такие вмешательства не раз критиковали специалисты Международного валютного фонда и аналитики ключевых рейтинговых агентств.

Олеся Сафронова (УНИАН)