СМИ: Украина получит от России 15 млрд долл. за Таможенный союз

Президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о получении 15 миллиардов долларов за присоединение страны к Таможенному союзу.

Такое заявление сделал журналист издания The Economist Джордж Лукас со ссылкой на свои источники. Он опубликовал соответствующую запись в своем микроблоге на сервисе Тwitter.

По мнению журналиста, соглашение между Путиным и Януковичем предусматривает получение Украиной финансовой помощи, а также требует присоединения Киева к Таможенному союзу в 2015 году. Лукас отметил, что при этом Россия не требует от Украины провести реформы, в отличие от Европейского Союза.

Агентство Reuters отметило, что в 2014 году Украина обязана выплатить России 17 млрд. долларов по газовым контрактам. Возможно, речь идет о списании задолженности.

Украинские и российские источники пока не комментируют эту информацию.

Как отмечает Newsru, Янукович обсудил с Путиным предстоящий двусторонний Договор о стратегическом партнерстве, а также аспекты торгово-экономического сотрудничества.

В ответ украинская оппозиция пригрозила новой волной протестов, если президент Янукович подпишет какой-либо договор, приближающий Украину к Таможенному союзу.

Волнения в Киеве и других украинских городах начались на фоне отказа руководства страны подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Напомним, оппозиция настаивает на отставке правительства и проведения досрочных президентских и парламентских выборов.