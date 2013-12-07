Янукович и Путин не подписывали никаких документов - источник

Во время встречи президентов Украины и России в Сочи 6 декабря никаких документов по межгосударственному сотрудничеству, в частности, касаемо возможности присоединения к Таможенному союзу, а также относительно скидки цены газа и предоставления макрофинансовой помощи, подписано не было.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Он отметил, что подписания документов даже не могло быть.

«Вчера ничего не могло быть подписано – это однозначно. Потому, что перед подписанием документы должны пройти определенную процедуру. Такая процедура проведена не была», - отметил источник.

Как сообщалось, журналист издания The Economist Джордж Лукас со ссылкой на свои источники опубликовал запись в своем микроблоге на сервисе Тwitter, что президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о получении 15 миллиардов долларов за присоединение страны к Таможенному союзу.

По мнению журналиста, соглашение между Путиным и Януковичем предусматривает получение Украиной финансовой помощи, а также требует присоединения Киева к Таможенному союзу в 2015 году. Лукас отметил, что при этом Россия не требует от Украины провести реформы, в отличие от Европейского Союза.

Украинские и российские источники пока не комментируют эту информацию.