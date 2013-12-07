Янукович и Путин планируют провести встречу 17 декабря - источник
Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин планируют провести 6-е заседание российско-украинской межгосударственной комиссии в Москве 17 декабря.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.
«Заседание комиссии пройдет 17 декабря и сейчас идет подготовка документов к этому заседанию», - сообщил источник.
Он отметил, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о подготовке договора о стратегическом партнерстве, и не исключил, что этот документ может быть подписан.
Также планируется обсудить вопросы снятия ограничений в торговле со странами Таможенного союза, вопрос возможности снижения цены газа, предоставления финансовой помощи Украине, а так же создания Причерноморского зернового комитета.
Ожидается подписание документов о производственной кооперации.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря Путин и Янукович в Сочи обсудили вопросы двусторонних отношений и подготовку к заседанию российско-украинской межгоскомиссии.