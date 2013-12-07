Конференция ВТО приняла Балийский пакет документов

Завершившаяся на Бали в субботу - на день позже, чем планировалась - девятая министерская конференция Всемирной торговой организации приняла в переработанном виде так называемый Балийский пакет, который стал первым глобальным торговым соглашением, принятым организацией, пишет РИА Новости.

"Согласие достигнуто", - заявил утром в пятницу председательствовавший министр торговли Индонезии Гита Вираван на встрече с главами делегаций стран ВТО.

Ожидается, что только один из трех "столпов" пакета - Соглашение по содействию торговле, призванное облегчить таможенные и бюрократические процедуры, увеличит ВВП планеты на триллион долларов и создаст 21 миллион новых рабочих мест. При этом ожидается, что экспорт развивающихся стран увеличится на десять процентов, тогда как промышленно развитых государств - на 4,5%.

Помимо данного соглашения, министры приняли еще девять документов, объединенных в другие два блока. Первый из них касается помощи наименее развитым странам, тогда как второй - продовольственной безопасности, ограничения экспортных субсидий и программ поддержки сельского хозяйства. Именно последний из трех "столпов" пакета и стал главной причиной столь долгих дискуссий в ходе конференции. Все решения ВТО принимаются на основе консенсуса, и несогласие даже единственной страны способно заблокировать принятие решения.

Балийский пакет является частью Дохийского раунда торговых переговоров ВТО, начатого в 2001 году. Принятие данного пакета документов дает основание надеяться на дальнейший прогресс в рамках этого раунда, который накануне балийской встречи оказался под угрозой полного срыва.

Министерская конференция, являющаяся высшим органом ВТО, проходила на Бали с 3 декабря. Российской делегацией на встрече руководил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.