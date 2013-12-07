У Януковича рассказали, о чем говорили президенты на встрече в Сочи

В ходе встречи Президента Украины Виктора Януковича и президента Российской Федерации Владимира Путина, которая состоялась 6 декабря в Сочи (Россия), стороны уделили внимание широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Во время встречи президенты Украины и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что главы государств обсудили, в частности, развитие сотрудничества в промышленности, высокотехнологичных отраслях и финансово-кредитной сфере. Особое внимание было уделено сотрудничеству Украины и России в энергетическом секторе.

«Вопросы рассматривались, в частности, и в контексте подготовки к заседанию Украинско-российской межгосударственной комиссии», - отметили в пресс-службе.

«Возможное присоединение Украины к Таможенному союзу во время встречи не обсуждалось. Никакие документы к подписанию во время встречи не планировались и не подписывались», - подчеркнули в пресс-службе.