Завтра в Украине будет идти небольшой снег

Завтра, 8 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Временами будет идти небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинскому гидрометцентре, в Крыму ожидается умеренный снег и мокрый снег, на Южном побережье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

В Украине ночью повсюду, днем местами метели, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла (на юге Крыма и Одесской области днем до 5° тепла); в Карпатах в течение суток 8-13° мороза.

В Киеве и области ожидается небольшой снег. Температура ночью и днем в Киевской области будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла. В Киеве температура ночью и днем 0-2° мороза.