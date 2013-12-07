Саакашвили: на государственность Украины идет рейдерская атака со стороны РФ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что сегодня идет рейдерская атака со России на украинскую государственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил во время брифинга в Доме профсоюзов, где находится Штаб национального спротивления.

«Я думаю, то, что мы сейчас видим в Киеве, это рейдерская атака со стороны Владимира Путина на украинскую государственность. Это наглая беспрецедентная попытка захватить всю страну, всю нацию, ее будущее. Естественно, когда дело касается таких вещей, то мир не может оставаться безразличным», - отметил Саакашвили.

При этом он добавил, что иностранцы не должны вмешиваться во внутреннюю политику Украины. «Это не дело иностранцев», - сказал он.