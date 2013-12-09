Изменения в составе правительства могут быть через несколько недель - Азаров

Кадровые решения Правительство готово будет принять после проведения анализа социально-экономической и правовой ситуации в стране, и это может занять несколько недель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.

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«Что касается изменений в составе правительства. Вы знаете, этот процесс обусловлен, прежде всего, анализом социально-экономической ситуации, анализом работы наших министров в плане реализации Программы активизации экономики (для нас сейчас главное эта программа), в плане стабилизации работы промышленности. И там, где анализ покажет необходимость усиления этой работы, по тем направлениям такие решения будут приняты», - заявил Азаров.

Он добавил, что это может занять несколько ближайших недель.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря премьер Азаров во время выступления в ВР пообещал сделать серьезные выводы из событий в стране, а также провести решительные кадровые изменения в правительстве.

4 декабря он заявил, что кадровые изменения в составе Кабинета министров готовятся для представления Президенту Украины.