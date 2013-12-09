Потепление придет в Киев с четверга - Укргидрометцентр

Завтра, 10 декабря, в Киеве днем похолодает до минус 9. Однако с четверга температура воздуха в столице поднимется до плюсовых значений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Людмила Савченко.

«Уже следующей ночью в Киеве снег постепенно прекратится, но температура снизится и к утру будет составлять около 10 градусов мороза. Завтра днем в Киеве будет минус 7, минус 9... Но уже 12.14 декабря в Киеве и области морозы ослабнут. Дневная температура будет незначительно выше нуля», - сказала Савченко.

По ее словам, до конца сегодняшнего дня в Киеве может выпасть 1012 сантиметров снега, однако в ближайшие дни осадки станут минимальными.

Что касается погоды по Украине, то Савченко отметила, что сегодня и завтра в стране будет сильный снег с вьюгами, а на дорогах ожидается гололед. При этом температура воздуха сегодня в Украине будет колебаться от минус 3 до плюс 2, но в дальнейшем станет холоднее. При этом, Савченко подчеркнула, что морозы продержатся в стране на протяжении двух суток, после чего столбики термометров поднимутся до минус 3-8 ночью и до минус 5-0 днем.