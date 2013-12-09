На Майдане Незалежности готовятся к штурму

Народный депутат от «Батькивщины» Андрей Парубий со сцены призвал всех митингующих подойти на Майдан Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в эти минуты спецподразделения милиции и внутренних войск дислоцируются в центре города.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, собираются ли они штурмовать протестующих, но Майдан должен быть готов к этому.

“Мы не можем знать, какие у них планы. Но мы знаем, что готовы к защите”, - сказал Парубий.

Он попросил людей не поддаваться на провокации, отметив, что все команды будут раздаваться только сцены. Сейчас люди начали активно возвращаться на Майдан, в частности большая колонна идет с улицы Институтской, а также со стороны Михайловской.