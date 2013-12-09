Треть украинских интернет-пользователей выступают за отставку правительства – опрос

По данным репрезентативного опроса исследовательской компании Factum Group, 34% украинских интернет-пользователей высказали необходимость немедленной отставки правительства Украины, говорится в сообщении компании.

«События, происходящие в Украине, не оставили равнодушными никого, и тем более наиболее активную часть населения страны – молодых интернет-пользователей», - цитирует пресс-служба директора компании Ивана Дубинского.

Согласно сообщению, Factum Group в декабре опросил 400 респондентов по всей Украине в возрасте от 18 до 45 лет. При этом интервьюеры задавали украинцам вопрос: «Какие шаги следует предпринять правительству Украины в самое ближайшее время?».

До этого в октябре компания проводила аналогичный опрос. Тогда за отставку правительства проголосовало 14% респондентов.

Также опрос показал, что 14% (в октябре – 10%) интернет-пользователей выступают за незамедлительное вступление Украины в Европейский Союз, а 9% опрошенных отметили, что правительство должно услышать народ.

Вместе с тем традиционные экономические вопросы (поднятие пенсий, зарплат, выплата задолженностей) временно отошли на второй план (7% по сравнению с 15% в октябре).

По информации пресс-службы, одним из достижений Евромайдана является резкое снижение процента безучастных и затрудняющихся ответить на вопрос, что следует делать правительству, - с 16% до 7%.

Справка УНИАН. Factum Group – международное исследовательское агентство полного цикла, предоставляющее полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга. Группа компаний имеет представительства в регионе Центральной и Восточной Европы c головным офисом в Чешской Республике.

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