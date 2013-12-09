Анонс на 10 декабря

* Конференция по случаю завершения проекта Европейского Союза Twinning "Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере энергетической эффективности и ее приближение к требованиям законодательства ЕС", который реализовывался в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Участники: первый заместитель главы Госэнергоэффективности Украины В.Григоровский, глава отдела "Энергетика, транспорт и окружающая среда" Представительства ЕС в Украине В.Треттон, глава экономического департамента Посольства ФРГ в Украине М.Фройденберг, директор программного административного офиса Твиннинг в Украине М.Канавец, председатель Энергетического информационного центра при Министерстве климата и энергетики земли Баден-Вюртемберг Гарольд Хьофлих.

* Пресс-конференция руководства Нацкомфинуслуг.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция организаторов и жюри Конкурса-рейтинга современного бандурного искусства www.vidnov.org.ua, финал и гала-концерт победителей которого в формате Великого бандурных Шоу пройдет 23 ноября в НФУ в сопровождении лучших исполнителей на бандуре, играющих в современной манере (Р.Гринькив, Я.Джусь, Г.Матвиив, «Шпилясті кобзарі»). Участники: Роман Гринькив, председатель жюри Конкурса, Народный артист Украины, Лариса Дедюх, член жюри Конкурса, Заслуженная артистка Украины, Владимир Есипок, Почетный председатель Конкурса, председатель Национального союза кобзарей Украины, Алексей Якушев, председатель Оргкомитета Конкурса. Вопросы: Предварительные итоги работы оргкомитета и жюри Конкурса современного бандурного искусства. Состояние подготовки современных бандуристов и развитие современного бандурного искусства в Украине. Истинные ценности, которые возвышают украинцев, высказанные 9 летним бандуристом, участником Конкурса современного бандурного искусства. Обращение организаторов Конкурса современного бандурного искусства к деятелям культуры и культурных индустрий Украины. Выступление лучшего бандуриста мира (вживую) ( ул.Крещатик, 4, конференц - зал).

* В УНИАН в Международный день защиты прав человека состоится пресс-конференция на тему: «Украинцы, выбор за Вами - коррупция или права человека в Украине». В свете событий происходящих в последнее время и окончательного определения выбора большей части граждан нашей страны жить в демократическом государстве европейского образца, известные правозащитники обсудят следующие вопросы: системные проблемы и результаты правозащитного движения в Украине; необходимость увеличения государственной поддержки институтов гражданского общества, путем внесения изменений в ЗУ «Об общественных объединениях» и о поддержке народными депутатами Украины указанного вопроса; необходимость создания международного благотворительного фонда «За права человека в Украине»; действенные механизмы, внедрение которых, будет способствовать становлению Украины как демократического и правового государства. Участники: председатель Общественного совета при Министерстве юстиции Украины Игорь Мариен; правозащитник, председатель правления МОО «Международная Лига защиты прав граждан Украины Эдуард Багиров (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* Конференция по ситуации с оффшорами.

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