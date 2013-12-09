Гражданские протесты в Украине. 9 декабря

8 декабря

Массовые мероприятия в центре Киева не влияют на обеспечение полноценной жизнедеятельности столицы – КГГА

Несмотря на массовые мероприятия в центре Киева, город продолжает жить полноценной жизнью, а власть выполняет свою задачу по обеспечению стабильного функционирования всех систем жизнедеятельности столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал первый заместитель председателя горгосадминистрации Анатолий Голубченко.

«Особенно хочу отметить работу коммунальных служб, на плечи которых легла дополнительная нагрузка из-за большого количества граждан в центре города. Коммунальщики добросовестно выполняют свою ежедневную работу. Кроме того, благодаря правильным управленческим решениям бесперебойно работает и общественный транспорт, в том числе и метрополитен, пассажиропоток которого значительно вырос на протяжении последних недель”, - отметил Голубченко.

Он заметил, что городская власть в первую очередь заботится, “чтобы в домах киевлян была горячая и холодная вода, тепло, своевременно вывозились бытовые отходы, работали детские сады, школы и больницы”.

“Это наша главная задача», – подчеркнул Голубченко.

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Послы Великобритании и США и глава МИД Швеции впечатлены митингом на Майдане Незалежности

Посол Великобритании в Украине Саймон Смит, посол США в Украине Джефри Пайетт и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт впечатлены сегодняшним митингом на Майдане Независимости в Киеве, состоявшимся 8 декабря.

Об этом они написали на своих страницах в микроблоге Twitter.

"Масштабная толпа уже на Евромайдане плюс прибывающие граждане. Мирные, дисциплинированные, цивилизованные, решительные: действительно впечатляет", - отметил Смит.

В свою очередь Бильдт написал, что в центре Киева проходит новый масштабный митинг, который мирный и решительный.

А посол США в Украине Джеффри Пайетт написал: "Еще одна массовая демонстрация за Украины европейское будущее!"

По оценкам оппозиции, митинг на Майдане собрал 1 млн человек.

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В оппозиции расценивают как провокацию открытие уголовного производства за попытку захвата государственной власти

В оппозиции расценивают как провокацию открытие Службой безопасности Украины уголовного производства по факту действий, которые направлены на захват государственной власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

“То, что мы выставили блок-посты и перекрыли правительственный квартал, совсем не означает захват власти. Мы просто блокируем, не разрешая проезд, чтобы эта власть, в конце концов, начала прислушиваться к людям. Поэтому мы оцениваем как провокацию подобные запугивания общества относительно открытия подобных уголовных дел”, - подчеркнул Тягнибок.

8 декабря СБУ открыла уголовное производство по факту совершения отдельными политиками незаконных действий, направленных на захват государственной власти.

"По факту совершения действий, направленных на захват государственной власти, Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство", - говорится в сообщении СБУ.

Уголовное производство открыто по ч.1. ст.109 УК (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Согласно Уголовному кодексу, это преступление касается основ национальной безопасности Украины.

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Янукович обсудил с Баррозу и Пан Ги Муном ситуацию в Украине и подходы к ее разрешению

Президент Украины обсудил с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном вопросы текущего сотрудничества, внутриполитическую ситуацию в Украине и подходы к ее разрешению.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

8 декабря на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, что в ходе телефонного разговора Янукович и Баррозу договорились о визите в Киев на будущей неделе Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон для "поиска путей выхода из политического кризиса" в Украине.

Оба лидера, говорится в сообщении Еврокомиссии, "еще раз подчеркнули необходимость политического разрешения нынешней напряженной ситуации через диалог с оппозицией и гражданским обществом".

Баррозу также призвал "уважать гражданские свободы и продемонстрировать максимальную выдержку".

Кроме того, президент Еврокомиссии отметил готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли с Украиной, «как только все условия для этого будут выполнены», говорится в сообщении Еврокомиссии.

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На бульваре Шевченко в Киеве свалили памятник Ленину

В Киеве на бульваре Т.Шевченко около 18 часов вечера 8 декабря группа неизвестных лиц в масках с помощью тросов свалила памятник Ленину.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве.

В сообщении милиция констатировала, что «агрессивно настроенные люди с флагами ВО «Свобода» стали поджигать файеры и бросать дымовые шашки рядом с памятником, выбегая при этом на проезжую часть и мешая движению транспорта».

О задержании злоумышленников милиция не сообщает. Известно лишь, что на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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На львовском Евромайдане в поддержку «Марша миллиона» состоялся экуменический молебен и многотысячное вече

8 декабря на львовском Евромайдане в поддержку «Марша миллиона» состоялся экуменический молебен с участием представителей церквей разных конфессий, во время которого около 10 тысяч львовян в молитве попросили Бога и украинских святых защитить Украину и ее независимость и свободу.

Как передает корреспондент УНИАН, после общей молитвы на Евромайдане началось вече, к которому присоединились более 15 тысяч человек.

В отличие от предыдущих мероприятий львовского Евромайдана, где не было партийной символики, в воскресенье площадь возле памятника Шевченко и проспект Свободы заполонили партийные флаги с символикой «Батькивщины» и ВО «Свобода», также было установлено несколько агитационных палаток этих двух партий, в которых раздавали партийные газеты.

Также на вече было много государственных флагов Украины, красно-черных стягов и флагов с символикой ЕС.

Во Львове практически на всех зданиях вывешены государственные флаги Украины, во многих витринах магазинов - выставили новогодние елки, украшенные символикой ЕС. Львовяне повязывали на сумки и рукава желто-синие ленты и синие ленты с символикой ЕС.

Как отметил в своем выступлении на вече городской председатель Львова Андрей Садовый, «сегодня очень важно, чтобы мы стали на защиту каждого из нас».

«В последнее время звучат разные угрозы городам, что прекратят финансирование, что будет тяжело. Пробуют пугать. Кого? Нас, галичан? Пугать? Тюрьмы были, вывоз был, репрессии были. Мне кажется, что мы уже столько всего перетерпели, что мы только становимся крепче. Сегодня очень важно, чтобы мы стали на защиту каждого из нас. Никто не знает, что завтра может кому-то в голову прийти. Чтобы каждый львовянин, каждый украинец, который будет нуждаться в нашей помощи, нашей поддержке, чтобы мы его защитили, чтобы мы миллионным городом стали на защиту», - отметил мэр Львова.

В свою очередь, бывший политзаключенный, общественный деятель и поэт Игорь Калинец во время выступления заявил, что «только победа, только надежда на ту силу, которая сейчас в Киеве, может освободить нас. Мы должны победить, потому что это последний шанс».

«Нам нужен этот Майдан, потому что иначе нам угрожает ГУЛАГ. Только величавые Майданы могут спасти Украину, только революция может спасти Украину. Если в этот раз народ не выстоит и не выдержит - тогда нужно готовиться в Сибирь и в гулаги», - отметил Калинец.

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В Донецке прошел митинг в поддержку киевского Евромайдана

8 декабря в Донецке возле памятника Т. Шевченко прошел митинг в поддержку киевского Евромайдана, на котором участники акции потребовали отставки Президента и правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, около 15.00 перед памятником собрались около 250 человек, жителей Донецка разного возраста, которые пришли с национальными флагами Украины и флажками Евросоюза.

На одном из плакатов митингующих были изображены флаги Украины и ЕС, между ними знак равенства и этот рисунок сопровождался словами: «Донбасс пригнал ПоРожняк. Прости, Украина!».

Выступающие заявили о своей солидарности с киевским Евромайданом, подчеркнули, что «искренне поддерживают отставку Президента Украины Виктора Януковича, Кабинета министров вместе с его главой Николаем Азаровым», а также выразили протестпротив «вмешательства президента России Владимира Путина в государственную политику Украины».

Перед собравшимся выступили свидетели последних событий в Киеве, рассказали, чем дышит сегодня Евромайдан в столице, отметили, что «для Украины сейчас наступил исторический момент, который решит судьбу страны и ее народа».

В режиме «свободного микрофона» могли выступить все желающие, которые пришли сегодня на митинг в Донецке, и этим воспользовались многие участники акции.

Но все выступления осуждали действующий в стране режим и призывали «сплотить ряды для борьбы с теми, кто узурпировал в стране власть и общими силами добиться победы, добиться европейского будущего для Украины».

Участники акции констатировали, что Донецк сегодня собрал большое количество сумок с теплой одеждой, лекарствами, продуктами для отправки в Киев митингующим на Евромайдане.

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Мирошниченко заявил об ответственности «Свободы» за снос памятника Ленину

Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко подтвердил, что именно его политическая сила причастна к сносу в Киеве памятника Владимиру Ленину.

Об этом Мирошниченко заявил Радио Свобода.

Он заявил, что такие действия являются составляющей «мировоззренческой позиции» членов ВО «Свобода».

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Тягнибок назвал “бессмысленным самоубийством” снос памятника Ленину в Киеве

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок назвал “бессмысленным самоубийством” снос памятника Владимиру Ленину в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.

В то же время лидер “УДАРа” Виталий Кличко подчеркнул, что оппозиция не принимала никакого решения о сносе памятника Ленину.

“И вообще не обсуждался (этот вопрос) в штабе”, - сказал Кличко.

В свою очередь, комментируя снос памятника Ленину, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил: “Я думаю, что Ленин упал от зависти. Знаете почему? Он сделал одну революцию, а Янукович две”.

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Милиция квалифицировала действия по свержению памятника Ленину в Киеве как совершение массовых беспорядков

Столичная милиция определила, что снос неизвестными лицами в центре Киева памятника Владимиру Ленину подпадает под квалификацию статьи 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

«За эти действия открыто уголовное провадженння по статье 294 «массовые беспорядки» , - сказали в ОСО.

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9 декабря

Эштон едет в Киев "искать пути выхода из кризиса"

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон на этой неделе приедет в Киев для "поиска путей выхода из политического кризиса" в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

Согласно сообщению, сегодня состоялся телефонный разговор Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррорзу с Президентом Украины Виктором Януковичем, в ходе которого и была достигнута договоренность о визите Эштон в Киев.

Точная дата визита Эштон в Киев пока не известна.

Оба лидера, говорится в сообщении Еврокомиссии, "еще раз подчеркнули необходимость политического разрешения нынешней напряженной ситуации через диалог с оппозицией и гражданским обществом".

Баррозу также призвал "уважать гражданские свободы и продемонстрировать максимальную выдержку".

Кроме того, президент Еврокомиссии отметил готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли с Украиной, «как только все условия для этого будут выполнены», говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Колонна спецназа МВД из Василькова двинулась на Киев - очевидцы

Колонна спецназа МВД, которая несколько дней находилась на территории воинской части в городе Василькове, выехала за территорию части и двинулась в Киев.

Об этом УНИАН сообщили активисты, которые с 4 декабря пикетировали выезды из воинской части, чтобы помешать спецназовцам добраться в столицу.

По словам очевидцев, транспорт со спецназом «прорвался» через кордон пикетчиков. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназовцы МВД.

В то же время, сообщили активисты, люди на личном транспорте как могут препятствуют движению колонны в направлении Киева.

Как сообщалось, блокирование воинской части в Василькове под Киевом длилось с вечера 4 декабря. Полтора десятка активистов своими автомобилями заблокировали ворота части.

О том, что в воинскую часть заехали автобусы со спецназом, рассказали сами военнослужащие. Активисты самоорганизовались через социальные сети и заблокировали выезд.

8 декабря в воинской части Василькова, где уже несколько дней находятся спецназовцы МВД, наблюдалось явное оживление и подготовка к выезду транспорта.

Как сообщил УНИАН один из активистов, возле части появились неизвестные, которых пикетчики идентифицировали как «титушек».

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Львовский Евромайдан сворачивает массовые акции в центре города и будет работать в формате организации людей для выезда в столицу

Евромайдан во Львове с понедельника, 9 декабря, будет работать в формате организации людей для выезда в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре львовского Евромайдана, массовые акции в центре Львова сворачиваются, останется лишь информационная палатка, которая будет стоять на площади возле памятника Шевченко, где будут предоставляться данные о выезде в Киев и возвращении во Львов. Также в ней будет работать пункт сбора продуктов и теплых вещей для киевского Майдана.

Как отмечается в сообщении, «всех, кто может быть в Киеве, мы призываем отправляться туда – сейчас все решается на Майдане в столице. Информационная палатка, которая будет стоять на площади возле памятника Шевченко, будет предоставлять все необходимые данные о выезде в Киев и возвращении во Львов. В штабной палатке будет работать пункт сбора продуктов и теплых вещей для киевского Майдана. Здесь будут собирать также средства в поддержку вывоза людей в Киев и нашим людям там».

Также в пресс-службе сообщили, что планируется ежедневно, в 18.00, на львовском Евромайдане собирать вече, во время которого «обсуждать последние события, привлекать людей к участию в акциях прямого действия».

Как сообщает корреспондент УНИАН, со вчерашнего дня активисты Евромайдана во Львове начали акцию экономического бойкота предприятий и компаний, которые принадлежат или контролируются членами Партии регионов. Сейчас акция заключается в том, что во Львове на стены и витрины таких компаний, а также на их рекламные щиты массово наклеивают наклейки с надписью: «Осторожно! Владелец-регионал!».

Сегодня утром на львовском Евромайдане малолюдно, здесь находится несколько десятков человек, проводится демонтаж экрана, с которого велись трансляции из Киева. На площади остаются 2 палатки – большая военная палатка и одна «медицинская». Также в настоящее время остаются стоять две агитационные палатки с партийной символикой «Батькивщины» и «Свободы».

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Обнародован список вещей, которые нужны Евромайдану

Обнародован список вещей, которые нужны Евромайдану.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», на сегодняшний день Евромайдану необходимы: машина-генератор на 30 кВт; бензин А-95 (срочно!); дрова (срочно!); генераторы; военные палатки; навесы для буржуек; пластиковые столы и стулья; электрообогреватели; электрочайники; термосы; фонарики; европоддоны; пластиковые затяжки; стеродур; шлемы; удлинители 25 метров; лопаты, песок и соль в мешках; теплые куртки, варежки; одноразовая посуда, пакеты для мусора; пополнение связи; готова горячая еда; бутербродная нарезка, сыр, хлеб; быстрорастворимые супы, печенье, конфеты, фрукты, овощи, wi-fi роутер интертелеком.

Телефон горячей линии: 093-087-69-96.

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Митингующие проводят мирное пикетирование Администрации Президента

Несколько сотен митингующих продолжают пикетировать Администрацию Президента возле улицы Банковой.

Как передает корреспондент УНИАН, правительственный квартал остается заблокированным автобусами с надписями “милиция”. Заблокированы милицией для пешеходного движения улицы Липская, Шелковичная, Садовая.

Митингующие установили палаточный городок в Крепостном переулке.

Автобусами с надписями “милиция” также перекрыта улица Грушевского со стороны Верховной Рады, где проходит митинг Партии регионов в поддержку власти.

Также на перекрестке улицы Грушевского и Крепостного переулка собрались около тысячи сторонников евроинтеграции. Там стоит автомобиль с партийной символикой “Батькивщины” и выступают народные депутаты. В частности, народный депутат Николай Княжицкий проинформировал собравшихся о последних новостях Украины и мира, связанных с евромайданами.

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Активистам удалось заблокировать автобусы со спецназовцами, которые прорвали окружение и отправились в Киев - депутат

Активистам удалось заблокировать автобусы со спецназовцами МВД, которые прорвались сквозь кордон людей в Василькове и отправились в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода» со ссылкой на народного депутата от партии Юрия Бублика.

В частности, как рассказал Бублик, из самой воинской части в Василькове таки прорвалось несколько автобусов со спецназом, однако они были заблокированы на одном из местных мостов.

«Появилась информация, что будто спецназ, который блокируют в Василькове, должен сменить спецназовцев, что сейчас находятся в Киеве. Однако люди, блокирующие выезд, отметили, что не выпустят никаких автобусов. Но, невзирая на это, нескольким автобусам все же удалось прорваться из училища, но, по состоянию на 10.26, ни один автобус не выехал из Василькова. Активисты заблокировали их на одном из местных мостов», – отметил народный депутат.

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Автобусы с внутренними войсками, которые прорвали блокаду в Василькове, уже заехали в Киев – «УДАР»

Автобусы с внутренними войсками, которые прорвали блокаду в Василькове, уже заехали в Киев.

Об этом сообщил народный депутат от «УДАРа» Тарас Кутовый, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, автобусы уже проехали ипподром в Киеве. «В настоящее время автобусы уже достигли метро Дружбы народов. Остановить их невозможно. Автобусы сопровождают машины ГАИ. В колонне едет 18 единиц военной техники», - сказал Кутовый.

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Кужель утверждает, что автобусы со спецназовцами вернулись в Васильков

Народный депутат от “Батькивщины” Александра Кужель утверждает, что депутатам удалось вернуть в Васильков автобусы со спецназовцами, которые ранее прорвались сквозь кордон активистов и двинулись в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге комендантов Майдана Незалежности в Штабе национального сопротивления.

“Группа народного депутата Пышного повернула назад автобусы, которые прорвались из Василькова, и возвращаются на место”, - сказала Кужель.

В свою очередь очевидцы сообщили УНИАН, что на базу в Васильков вернулась лишь часть транспорта с правоохранителями.

По словам очевидцев, часть автобусов со спецназовцами доехала в Киеве до метро «Печерская», где они вышли из автобусов и сейчас следуют по бульвару Леси Украинка в сторону Бессарабской площади.

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На трех станциях метро в центре Киева увеличена милицейская охрана, пассажиров просят освободить станции

На трех станциях метрополитена в центре Киева увеличена милицейская охрана, и всех пассажиров просят освободить станции.

Как передает корреспондент УНИАН, никто из работников станций и правоохранители не уточняют, из-за чего именно нужно покинуть станции.

Поезда метрополитена проезжают станции “Крещатик” и “Университет” без остановок в сторону Левого берега. Те поезда, что движутся в обратном направлении, останавливаются для посадки пассажиров. Переход между станциями “Крещатик” и “Майдан Незалежности” пока работает.

Милиция советует пассажирам добираться до мест назначения наземным транспортом. На вопрос, будут ли эти станции метро к вечеру работать в нормальном режиме, один из правоохранителей ответил: “Надеюсь, что да”.

Как сообщал УНИАН, в столичном главке милиции проинформировали, что поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена - «Театральной», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

Сегодня утром председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова заявила, что работники аппарата КГГА спешно выносят из кабинетов документы и оргтехнику. При этом Мелихова допустила, что готовится штурм здания.

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Митингующие в КГГА приготовились к штурму здания

Митингующие в Киевской городской государственной администрации приготовились к штурму здания правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие начали покидать залы заседаний и колонный зал, взяв с собой дубинки и шлемы.

Они группируются на первом этаже и на улице. Штурм пока что не начался, но протестующие в полной готовности, потому что, по некоторой информации, возле КГГА появилась колонна бойцов «Беркута». Стоит отметить, что на данный момент в здании КГГА немного людей, около 100-150.

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Милиция перекрыла улицу Грушевского со стороны Европейской площади

Милиция перекрыл улицу Грушевского со стороны Европейской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент на улицах, прилегающих к Майдану Незалежности, выстариваются в полной экипировке взводы Внутренних войск.

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Возле КГГА появились бойцы “беркута”

Возле здания Киевской городской государственной администрации, где находятся митингующие сторонники евроинтеграции, появились бойцы «Беркута». В частности с окна колонной залы видны во внутреннем дворе сотрудники спецподразделения «беркут», а также милиция.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы периодически подходят и отходят к зданию КГГА со внутреннего двора.

Стоит отметить, что их количество незначительное. Но по некоторой информации, возле КГГА появилась целая колонна «Беркута». Протестующие в КГГА сгруппировались на первом этаже и на улице. Люди одели шлемы. Среди них есть и народные депутаты. В частности замечены представители «Свободы».

Количество людей в КГГА незначительное. Некоторые, готовясь к штурму, взяли с собой личные вещи: рюкзаки, пакеты.

Женщин и девушек попросили покинуть здание Киевской городской государственной администрации.

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Яценюк призвал всех “защищать Майдан” от разгона

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк призвал всех “защищать Майдан” от разгона.

Как передает корреспондент УНИАН, он срочно вышел на брифинг в Штабе национального сопротивления.

Яценюк отметил, что перекрыты все станции метро в центре города. К центру движутся бойцы “Беркута” и Внутренние войска.

Яценюк обратился к журналистам, чтобы все вышли на улицу, потому что “сейчас мы будем защищать наш Майдан”.

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Люди на Майдане Незалежности готовятся к нападению “беркутовцев”

Люди на Майдане Незалежгности готовятся к нападению “беркутовцев”.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как лидер УДАРа Виталий Кличко и лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк призвали всех присутствующих на защиту Майдана, люди сплотились возле баррикад в ожидании нападения.

“Беркут” подошел со стороны улицы Софийской и стоит примерно за 50 метров от ограждения. Пока еще “беркутовцы” стоят спиной к Майдану.

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Кличко призвал правоохранителей возле Майдана “еще раз подумать перед тем, как применять силу”

К кордону милиции, выстроенному на ул. Костельной, подошел лидер “УДАРа” Виталий Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил правоохранителям о том, что на Майдане мирная акция, нет никакой агрессии, и призвал их “перед тем, как применять силу”, еще раз об этом подумать».

На защитные ограждения, установленные митингующими, залезли люди, которые скандируют фамилии оппозиционных депутатов.

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Две шеренги «беркута» перегородили Крещатик

Отряд «беркута» в количестве 60 человек перекрыл центральную улицу Киева – Крещатик.

Как передает корреспондент УНИАН, «беркут» в полной экипировке в шлемах и со щитами выстроился в две шеренги.

Сразу за ними стоят несколько автобусов.

Движение со стороны Крещатика на улицу Богдана Хмельницкого еще есть, но очень замедлилось.

С появлением «беркута» на этом участке сразу увеличилось и количество мирных граждан.

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Машины с правоохранителями, тяжелая снегоуборочная техника с ковшами, а также скорая помощь направились на Майдан Незалежности

Длинная колона машин начала подъезжать к Майдану Незалежности со стороны площади Европейской площади и улицы Грушевского, передает корреспондент УНИАН.

По дороге движется два грузовика и два автобуса с правоохранительными органами, тяжелая снегоуборочная техника с ковшами, а также скорая помощь.

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Правоохранители предупреждают участников массовых акций об уголовной ответственности за блокирование улиц

Столичные милиционеры напоминают, что блокирование движения в центральной части Киева, которое устраивают участники акций протеста, может обернуться уголовной ответственностью.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, активисты Евромайдана серьезно мешают движению автотранспорта и пешеходам, блокируя улицы города и устанавливая там палатки. Вследствие этого на проезжей части столицы создаются большие заторы.

Поэтому киевские милиционеры еще раз обращают внимание на то, что «действия участников мирных собраний не должны нарушать права других граждан». За блокирование возможного движения автомобилей предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству.

«Кроме этого, в столичную милицию в последнее время постоянно поступают обращения от жителей центральных районов по поводу шума в ночное время, невозможности проехать к собственным домам, а то и вообще попасть в парадное. Также своими действиями участники мирных собраний мешают полноценной работе коммунальных служб столицы, которые наводят порядок на дорогах во время ненастья», говорится в сообщении.

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Автомобили с правоохранителями перегородили Крещатик за 150 метров от баррикад на Майдане

Транспортные средства, полностью набитые солдатами Внутренних войск при полной экипировке, перегородили улицу Крещатик (со стороны Европейской площади) за 150 метров от баррикад на Майдане Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент правоохранители еще сидят в машинах.

Возле машин начинают собираться люди, которые призывают солдат не идти на штурм Майдана.

“Мы же такие, как вы! У вас же есть родители! Мы же защищаем и ваши права”, - кричала женщина солдатам, которые сидят в автомобилях.

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Молодые украинцы на Майданах при минусовой температуре пишут новую историю Европы - Баррозу

Брюссель. Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу высоко оценил стойкость молодых участников Евромайданов, заявив, что они пишут новую историю Европы и подтверждают важность европейских ценностей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил в Милане, посещая место будущей мировой выставки Expo-2015, сообщила журналистам Пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа Ахренкилде-Хансен.

"Это показывает, насколько важны европейские ценности. Только посмотрите на Украину. Эти молодые люди на улицах Украины при минусовых температурах пишут новую историю Европы", - процитировала заявление Баррозу пресс-секретарь.

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Люди не пускают бойцов «Беркута» на Крещатик со стороны метро «Театральная»

Порядка тысячи митингующих перекрыли Крещатик со стороны улицы Богдана Хмельницкого.

Как передает корреспондент УНИАН, люди окружили автобусы, в которых подъехали бойцы спецподразделения «Беркут».

Они пытаются таким образом не допустить «Беркут» к КГГА и на Майдан Незалежности.

Кроме того, люди не пускают бойцов спецподразделения «Беркут» на Крещатик со стороны метро «Театральная».

Они заблокировали 3 автобуса, на которых прибыл «Беркут».

Люди скандируют «Банду геть!». Стоит отметить, что кроме митингующих, там много киевлян, которые вынуждены были покинуть станции метро «Крещатик» и «Театральная» в связи с информацией о их минировании. Пока они лишь следят за происходящим.

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С улицы Трехсвятительской около сотни правоохранителей прошли в сторону Кабмина

Порядка тысячи митингующих перекрыли Крещатик со стороны улицы Богдана Хмельницкого.

Как передает корреспондент УНИАН, люди окружили автобусы, в которых подъехали бойцы спецподразделения «Беркут».

Они пытаются таким образом не допустить «беркут» к КГГА и на Майдан Незалежности.

Кроме того, люди не пускают бойцов спецподразделения «Беркут» на Крещатик со стороны метро «Театральная».

Они заблокировали 3 автобуса, на которых прибыл «Беркут».

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В Киевском метрополитене уже третий час ищут взрывчатку

На станциях метро “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности” Киевского метрополитена уже почти три часа ищут взрывчатку, которая якобы заложена на станциях, как сообщал аноним по телефону.

Как сообщили УНИАН в столичном Главке милиции, на станциях еще работают взрывотехники.

Никаких других объяснений в милиции получить не удалось, в частности, почему так долго закрыты станции, хотя раньше в подобных случаях на проверку хватало 20-30 минут.

Как сообщал УНИАН, в столичном главке милиции проинформировали, что сегодня после 11 часов поступил анонимный звонок о минировании центральных станций метрополитена - «Театральной», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

Со станций была проведена эвакуация пассажиров.

В КГГА проинформировали, что поезда метрополитена будут курсировать без остановки мимо станций «Майдан Незалежности», «Крещатик» и «Театральная», пока правоохранители будут обследовать эти станции на наличие взрывоопасных предметов.

В то же время в оппозиции не исключили, что блокирование центральных станций метрополитена могло быть сделано для того, чтобы обеспечить "беркутовцам" возможность беспрепятственно попасть в эпицентр митинга на Майдане Незалежности.

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Станция метро ”Театральная” открыта для пассажиров

После поступления сообщения о минировании трех центральных станций столичного метро милиция не обнаружила взрывчатки на станции метро “Театральная”, и сейчас она открыта для пассажиров.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на двух других станциях - “Майдан Незалежности” и “Крещатик” - продолжаются поиски взрывоопасных предметов, которые, по сообщению анонима, могут там быть.

В то же время милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.

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Яценюк рассказал, о чем оппозиция договорилась с бойцами внутренних войск

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что оппозиция договорилась с бойцами внутренних войск о создании коридора на Майдан Незалежности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook: «Поговорили с бойцами внутренних войск, которые сейчас окружили Евромайдан».

Яценюк отметил, что главное сейчас - не допустить провокаций. “Собираемся все на Майдане - здесь сердце Украины, здесь решается наша судьба”, - отмечает политик.

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Милиция начала оттеснять людей с блок-постов

Бойцы спецподразделений милиции начали оттеснять людей с блок-постов на улицах Грушевского, Лютеранской, Банковой и Шелковичной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок.

Он отметил: “Идет полностью штурм по всем блок-постам”.

Лидеры трех политических сил – «Свободы» Олег Тягнибок, «Батькивщины» Арсений Яценюк и УДАРа Виталий Кличко прервали пресс-конференцию, заявив, что идут туда - к людям.

Сейчас несколько тысяч митингующих колонной отправились с Майдана Незалежности на улицы, где начался штурм.

На Майдане Незалежности остаются около десяти тысяч участников митинга.

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На Институтской произошла потасовка между солдатами ВВ и нардепами

На углу Крепостного переулку и улицы Институтской произошла стычка между солдатами Внутренних войск и народными депутатами, которые пришли сюда.

Как передает корреспондент УНИАН, среди депутатов - Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Андрей Парубий.

Стычка уже прекратилась. Народные депутаты прошли к окруженным палаткам. После этого шеренга солдат Внутренних войск замкнулась.

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Солдаты Внутренних войск разбирают баррикады под Кабмином - ТВ

Солдаты Внутренних войск вручную разбирают баррикады, которые вчера были сооружены пикетчиками под Кабинетом министров Украины.

Соответствующее видео продемонстрировал "5 канал".

В частности, сотрудники МВД окружили палаточный городок под Кабмином, и часть из них начала разбирать баррикады.

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Бойцы «Беркута» и солдаты Внутренних войск заблокировали митингующих возле Кабмина

Митингующих возле Кабинета министров окружили и