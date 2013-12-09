ТОП-10 (9 декабря)

МВФ пошел навстречу Украине - Миндоходов

Еврокомиссия направила России официальное письмо по поводу "Южного потока"

Изменения в составе правительства могут быть через несколько недель - Азаров

Базовая инфляция в Украине за ноябрь составила 0,1%

Янукович поддержал идею национального круглого стола для поиска компромисса

Арбузов уверяет, что Китай даст Украине 15 млрд долл. на ипотечное кредитование

Shell и «Укргазвыдобування» начали бурение второй скважины в Харьковской области

Корпорация «Богдан» начала серийное производство автомобилей JAC

Треть украинских интернет-пользователей выступают за отставку правительства – опрос

Верховный представитель ЕС Эштон посетит Киев

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МВФ пошел навстречу Украине - Миндоходов

Международный валютный фонд пошел навстречу Украине в вопросе формирования тарифной политики, и реальный прогресс в переговорах по предоставлению кредита можно ожидать в течение ближайшей недели – двух.

Об этом министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Что касается МВФ, то наши позиции сегодня по тарифной политике, по бюджетной и монетарной политике очень сильно сблизились. Сегодня поступил положительный сигнал от МВФ, и мы готовы заканчивать переговоры и получать кредиты», - сказал Клименко.

При этом он уточнил, что сближение позиций произошло и по вопросу необходимости повышения тарифов для населения, на чем настаивает МВФ.

«Это конкретно касается нашей тарифной политики, и тот механизм, который мы говорим, в смысле, не поднимать сейчас тарифы – мы находимся в стадии переговоров, и нас сегодня слышат. Мы сегодня максимально сближаемся, и, думаю, реальные шаги движения будут уже видны в течение недели-двух – мы уже сможем видеть реальный прогресс», - заявил Клименко.Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by вв объеме около 15 млрд долл.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение пост-мониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения приблизительно на 40%; обязательство замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на имеющемся уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное сворачивание освобождения от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

В интервью журналистам украинских телеканалов Президент Украины Виктор Янукович отметил, что требования Международного валютного фонда о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы.

2 декабря Азаров заявил, что Украина готова продолжить переговоры с МВФ после смягчения условий предоставления кредита.

Напомним, возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным большим источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заёмного капитала.

Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн. евро.

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Еврокомиссия направила России официальное письмо по поводу "Южного потока"

Минэнерго России получило официальное письмо от Еврокомиссии о необходимости пересмотра договоров, заключенных со странами-транзитерами для строительства газопровода "Южный поток", сообщил журналистам замглавы министерства Анатолий Яновский, пишет Прайм.

"Мы вступим в диалог с нашими партнерами, строго руководствуясь нормами международного права", - сказал Яновский.

Накануне Еврокомиссия заявила, что двусторонние соглашения по "Южному потоку" с рядом стран Европы – Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Сербией – нарушают законодательство ЕС. Еврокомиссия ожидает их пересмотра. Одним из спорных вопросов является тот факт, что "Газпром" - экспортер газа, который пойдет по трубе, также будет управлять трубопроводом и устанавливать тарифы.

"Ранее заключенные международные договоры были сделаны с целью создания условий, необходимых для реализации этого проекта, и эти условия могут и должны отличаться от национального законодательства той или иной страны. В противном случае, если они не отличаются от национального законодательства, тогда эти договоры и делать не надо было", - сказал Яновский.

По словам замминистра, в соответствии с Венской конвенцией международный договор носит превалирующий характер над национальным законодательством, и после его принятия становится автоматически частью этого национального законодательства. Он отметил, что договоренности, заключенные странами – участницами Евросоюза, в том числе третий энергопакет, также являются международными договорами.

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Изменения в составе правительства могут быть через несколько недель - Азаров

Кадровые решения Правительство готово будет принять после проведения анализа социально-экономической и правовой ситуации в стране, и это может занять несколько недель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.

«Что касается изменений в составе правительства. Вы знаете, этот процесс обусловлен, прежде всего, анализом социально-экономической ситуации, анализом работы наших министров в плане реализации Программы активизации экономики (для нас сейчас главное эта программа), в плане стабилизации работы промышленности. И там, где анализ покажет необходимость усиления этой работы, по тем направлениям такие решения будут приняты», - заявил Азаров.Он добавил, что это может занять несколько ближайших недель.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря премьер Азаров во время выступления в ВР пообещал сделать серьезные выводы из событий в стране, а также провести решительные кадровые изменения в правительстве.

4 декабря он заявил, что кадровые изменения в составе Кабинета министров готовятся для представления Президенту Украины.

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Базовая инфляция в Украине за ноябрь составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем 2013 года сохранилась на уровне 0,1% (БИПЦ – 100,1%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в ноябре против декабря 2012 года впервые за текущий год зафиксирована инфляция 0% (БИПЦ – 100%). В годовом выражении, к ноябрю 2012 года, сохранилась инфляция на уровне 0,1% (БИПЦ - 100,1%). За январь-ноябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована инфляция на уровне 0,2% (БИПЦ - 100,2%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем замедлилась до 0,2%, в годовом выражении (против ноября 2012 года) также зафиксирована инфляция 0,2%, с начала 2013 года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) зафиксирована инфляция 0%.

Инфляция в годовом выражении в октябре зафиксирована впервые после дефляции три месяца подряд и нулевого значения в июле (ранее также была зафиксирована дефляция).

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Янукович поддержал идею национального круглого стола для поиска компромисса

Президент Украины Виктор Янукович поддержал инициативу учредить общенациональный круглый стол для поиска компромисса в разрешении возникшей ситуации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, бывший Президент Украины Леонид Кравчук обратился к Президенту Януковичу с предложением учредить общенациональный круглый стол для поиска компромисса в разрешении возникшей ситуации и пригласить к участию в нем представителей и власти, и оппозиции.

«Янукович поддержал эту инициативу. По его убеждению, такой круглый стол может стать площадкой для понимания», - сообщает пресс-служба.

На завтра, по предложению Кравчука, запланирована встреча четырех президентов для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед страной.

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Арбузов уверяет, что Китай даст Украине 15 млрд долл. на ипотечное кредитование

В рамках визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику было подписано 22 соглашения, в том числе ипотечное соглашение на 15 млрд долл.

Об этом 8 декабря в программе «События недели» телеканала ТРК «Украина» заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«В рамках этого визита действительно подписаны 22 соглашения. Наиболее интересные - это, первое, совместное ипотечное кредитование на 15 млрд. долларов на 15 лет. Я считаю, что это небывалое соглашение», - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, данный проект позволит решить многие проблемы строительной отрасли Украины. Также Арбузов рассказал о предоставленных кредитах в энергетической сфере в размере 3 млрд долл. и аналогичном по объему инвестиций проекте в сельском хозяйстве.

Помимо того, по словам Арбузова, были подписаны соглашения о кредитовании проектов в энергетической сфере на общую сумму 3 млрд долл., еще порядка 3 млрд долл. планируется привлечь на возобновление системы орошения в стране.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович осуществил визит в Китайскую Народную Республику 3-6 декабря.

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Shell и «Укргазвыдобування» начали бурение второй скважины в Харьковской области

Компании Shell и крупнейшая украинская газодобывающая госкомпания «Укргазвыдобування» в рамках договора о совместной деятельности начали бурение второй разведочной скважины в Харьковской области.

«Цель бурения – поиск залежей природного газа в уплотненных песчаниках», - говорится в сообщении пресс-службы компании Shell.

Площадка под скважину Ново-Мечебиловская-100 расположена в Близнюковском районе Харьковской области, в административных границах Новонадеждинского сельского совета.

«Запланированные сроки проведения работ – 9-10 месяцев. Направленность скважины – вертикальная. Запланированная глубина скважины – 5000 метров», - отмечается в сообщении компании.

Справка УНИАН. Компания Shell задействована в трех отдельных поисковых проектах в Украине.

Договор о совместной деятельности с компанией «Укргазвыдобування» подписан в 2006 году и обновлен 1 сентября 2011 года. Он предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на лицензионных участках общей площадью около 1300 кв. км на территории Харьковской области. Доли Shell и «Укргазвыдобування» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины Беляевская-400 в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе Харьковской области. Затраты Shell на совместную деятельность за период начального этапа поисково-разведочных работ могут достичь $200 млн.

Юзовский участок. В мае 2012 года Shell была объявлена победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 кв. км. 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка (СРП). Соглашение предполагает поэтапную разведку, разработку и добычу углеводородов. На первом этапе после комплексной экологической, геологической, социальной и экономической оценки территории Shell планирует пробурить до 15 поисковых скважин в течение 5 лет. На сегодня никаких промышленных работ на Юзовском участке компания Shell не ведет.

Скифская площадь. В августе 2012 года группа инвесторов (в том числе, Shell) во главе с компанией ExxonMobil была выбрана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции на разработку Скифской площади на континентальном шельфе Черного моря. На сегодня никаких промышленных работ на Скифской площади группа инвесторов, в том числе, компания Shell, не ведет. Основное внимание в настоящее время сконцентрировано на подготовке соглашения о разделе продукции и соглашения о совместной операционной деятельности.

Доля «Укргазвыдобування» в общеукраинской добыче газа находится на уровне 75%. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

В 2012 году «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа по сравнению с 2011 годом – до 15 млрд куб. м с 14,911 млрд куб. м.

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Корпорация «Богдан» начала серийное производство автомобилей JAC

Один из крупнейших автопроизводителей Украины - корпорация «Богдан» 7 декабря на заводе в Черкассах запустила линию по производству легковых автомобилей JAC, начав их серийное производство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Богдан-Автотрейд».

Согласно сообщению, первым с конвейера сошел седан J5.

«В результате длительных переговоров с китайскими партнерами корпорация «Богдан» впервые в истории украинской автопромышленности получила статус полноценного экспортера, а это значит, что седаны J5 будут продаваться не только на внутреннем рынке, но и в других странах без ограничений», - говорится в сообщении.

Кроме того, запуск производства седана J5 и кроссовера S5 в Украине позволяет снизить их стоимость по сравнению с авто, импортированными из Китая.

Производство кроссовера JAC S5 начнется в начале следующего года.

Как сообщал УНИАН, в конце августа корпорация "Богдан" начала производство пилотной партии легковых автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах. По словам главы корпорации, расширение модельного ряда автомобилей стало возможным благодаря шагам государства по защите внутреннего рынка: введение дополнительных пошлин на импорт готовых авто и внедрение утилизационного сбора.

Справка УНИАН. Корпорация ”Богдан” создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

Корпорация ”Богдан” в 2012 году снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36% по сравнению с 2011 годом до 13,5 тыс. единиц.

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Треть украинских интернет-пользователей выступают за отставку правительства – опрос

По данным репрезентативного опроса исследовательской компании Factum Group, 34% украинских интернет-пользователей высказали необходимость немедленной отставки правительства Украины, говорится в сообщении компании.

«События, происходящие в Украине, не оставили равнодушными никого, и тем более наиболее активную часть населения страны – молодых интернет-пользователей», - цитирует пресс-служба директора компании Ивана Дубинского.

Согласно сообщению, Factum Group в декабре опросил 400 респондентов по всей Украине в возрасте от 18 до 45 лет. При этом интервьюеры задавали украинцам вопрос: «Какие шаги следует предпринять правительству Украины в самое ближайшее время?».

До этого в октябре компания проводила аналогичный опрос. Тогда за отставку правительства проголосовало 14% респондентов.

Также опрос показал, что 14% (в октябре – 10%) интернет-пользователей выступают за незамедлительное вступление Украины в Европейский Союз, а 9% опрошенных отметили, что правительство должно услышать народ.

Вместе с тем традиционные экономические вопросы (поднятие пенсий, зарплат, выплата задолженностей) временно отошли на второй план (7% по сравнению с 15% в октябре).

По информации пресс-службы, одним из достижений Евромайдана является резкое снижение процента безучастных и затрудняющихся ответить на вопрос, что следует делать правительству, - с 16% до 7%.

Справка УНИАН. Factum Group – международное исследовательское агентство полного цикла, предоставляющее полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга. Группа компаний имеет представительства в регионе Центральной и Восточной Европы c головным офисом в Чешской Республике.

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Верховный представитель ЕС Эштон посетит Киев

Брюссель. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности политики Кэтрин Эштон посетит Киев во вторник-среду, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа Ахренкилд-Хансен.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, она сообщила, что о визите Эштон была достигнута договоренность в воскресенье, 8 декабря, во время телефонного разговора президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с Президентом Украины Викором Януковичем для "поиска путей выхода из политического кризиса".

"Она встретится с основными политическими игроками - как в правительстве, так и в оппозиции, а также с представителями гражданского общества. Мы поддерживаем просьбу относительно диалога между двумя сторонами - политического диалога, который приведет к разрешению политического кризиса", - сказала, в свою очередь, представитель Эштон Майя Косьянчич, добавив, что Эштон встретится и с Президентом Виктором Януковичем.

Она также подчеркнула, что ЕС по-прежнему настаивает на расследовании применения силы против мирных демонстрантов в Киеве.

На вопрос, будет ли Эштон исполнять какую-то официальную посредническую роль, Косьянчич ответила: "Не думаю, что это формальное посредничество в кризисе. Она едет в Киев привезти четкие сигналы обеим сторонам, чтобы усилить необходимость диалога, необходимость поиска политического разрешения нынешнего кризиса".

Как сообщал УНИАН, во время телефонного разговора Баррозу отметил "необходимость политического разрешения нынешней напряженной ситуации через диалог с оппозицией и гражданским обществом".

Баррозу также призвал "уважать гражданские свободы и продемонстрировать максимальную выдержку".

Во время разговора Баррозу также отметил готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли с Украиной, «как только все условия для этого будут выполнены».

УНИАН