"Беркут" разблокировал правительственный квартал

Сотрудники спецподразделения МВД "Беркут" ликвидировали палаточный городок митингующих в правительственном квартале Киева и расчистили баррикады.

Как сообщает BBC Украина, правоохранители около 4.00 ликвидировали палаточный городок на углу улиц Лютеранская и Круглоуниверситетская.

По сообщению "Общественного.ТВ", в ряды митингующих проникли провокаторы, которые размахивали палками и применили против правоохранителей слезоточивый газ при зачистке палаточного городка возле Банковой.

На месте зачистки был замечен руководитель киевского "Беркута" Сергей Кусюк.

Также правоохранители около 3.00 разобрали баррикады и вывезли все палатки из лагеря митингующих на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца. По периметру территорию охраняют сотрудники милиции.

Накануне сотрудники коммунальных служб при поддержке правоохранителей разобрали баррикады возле Кабмина на улице Грушевского.

По словам народного депутата Андрея Шевченко, были задержаны активисты Денис Сергиенко и Роман Атаманюк, которых потом освободили.

После зачистки протестующие, которые держали баррикады на углу улицы Грушевского и Крепостного переулка, перешли на Майдан Незалежности.