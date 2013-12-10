Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон призывает украинскую власть воздерживаться от применения силы.

Об этом говорится в заявлении Эштон, сообщает «Украинская правда».

«Накануне визита в Киев я с обеспокоенностью следила за новостями о том, что силы полиции насильственно ворвались в офис наибольшей оппозиционной партии – «Батькивщина», - заявила Эштон.

«Это произошло после обеда в день, когда Президент Янукович предложил положить начало национальному круглому столу, который собрал бы вместе лидеров всех оппозиционных сил и трех экс-президентов Украины», - добавила она.

«Эти последние события могут существенным образом сорвать этот процесс. Я призываю украинскую власть проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от какого-либо дальнейшего применения силы, чтобы оставить пространство для нахождения, в результате переговоров, решения относительно нынешнего политического тупика», - отметила Эштон

Как сообщал УНИАН, Эштон планирует приехать в Украину сегодня, 10 декабря. Она встретится с Президентом Украины Виктором Януковичем, представителями оппозиции и гражданского общества.

9 декабря правоохранители захватили офис партии «Батькивщина» на улице Туровской. Из офиса были вынесены серверы.