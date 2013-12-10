В Киеве проходит встреча Януковича, Ющенко, Кучмы и Кравчука

В Киеве началась встреча главы государства Виктора Януковича и трех предыдущих президентов Украины – Виктора Ющенко, Леонида Кучмы и Леонида Кравчука

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Ющенко, председатель политсовета «Нашей Украины» Ирина Ванникова.

"Встреча четырех президентов уже началась. Эту встречу нужно рассматривать как первый шаг к организации общенационального круглого стола с участием президентов, инициативы "Первого декабря", оппозиции, молодежи и представителей гражданского общества", - сказала она.

В то же время издание сообщает, что ни оппозиционные партии, ни их лидеры еще не получали приглашений на круглый стол.

Так в пресс-службе "УДАРа" заявили, что никаких приглашений от Президента не получали. Не приглашал Янукович и самого Виталия Кличко.

От инициатора круглого стола Кравчука Кличко получил предложение к диалогу, однако никаких конкретных дат или мест в нем указано не было.

Народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Сиротюк заверил, что его партия и ее лидер Олег Тягнибок также еще не были приглашены на встречу с Януковичем.

“Украинская правда” отмечает, что заседание круглого стола по обсуждению предложений общественности о возобновлении политической стабильности в Украине начнется в 14.00 в Национальном дворце "Украина". Участие в нем действующего и бывших президентов не заявлено.