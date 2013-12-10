В Москве 13 декабря состоится очередное заседание Экономического совета СНГ

13 декабря в Москве состоится 60-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств, Украина будет представлена на уровне не ниже министра экономика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, окончательно представитель Украины на данный момент не определен.

Сообщается, что повестка дня включает обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. В частности, предметом обсуждения станут проекты ряда документов: Соглашения о сотрудничестве в сфере межгосударственного обмена научно-технической информацией, Комплекса совместных мер государств – участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2020 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств (первый этап, 2013–2015 годы), Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2016 года.

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Кроме этого, участники заседания заслушают информацию о деятельности Совета руководителей таможенных служб государств СНГ, а также Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству в 2010−2013 годах, обсудят ход разработки проекта Соглашения о транзите трубопроводным транспортом государств Содружества.

Будут рассмотрены вопросы, касающиеся работы базовых организаций государств СНГ в экономической сфере, мер поддержки аудиторских организаций государств СНГ, а также соблюдения требований по охране окружающей среды при проектировании, строительстве и эксплуатации международных автомобильных дорог СНГ (2013 год объявлен в СНГ Годом экологической культуры и охраны окружающей среды).

Участники заседания обменяются мнениями об использовании электронных информационных ресурсов для поддержки инновационной деятельности в государствах СНГ, обсудят ход создания в городе Москве на базе Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок государств Содружества. В повестку дня включен также вопрос о Плане мероприятий государств СНГ в области приграничного сотрудничества на 2014–2015 годы.

Членам Экономического совета СНГ будет представлен обзор торговой политики Азербайджанской Республики, а также Республики Казахстан.

Помимо этого участники заседания обсудят ряд организационных и бюджетно-финансовых вопросов.

Справка УНИАН. Экономический совет СНГ - основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.