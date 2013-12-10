Попов: силового варианта освобождения центра и здания КГГА быть не может

Силового варианта освобождения центра столицы и здания Киевской горгосадминистрации быть не может.

Как сообщает пресс-служба столичной городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов в прямом эфире на телеканале «Киев».

«Моя позиция принципиальная: никаких силовых вариантов разрешения конфликтов у нас в принципе не должно быть. Кто бы это ни хотел спровоцировать. Будет цивилизованный демократический диалог: как в соответствии с законом и с учетом предложений и позиции каждой из сторон обеспечивать нормальную жизнедеятельность города и права людей. Но для того чтобы диалог начался, ситуацию нужно вернуть в законодательное поле», – сказал Попов.

Также председатель КГГА заявил, что блокирование проезжей части в центре города в условиях внезапного ухудшения погоды может привести к настоящему коллапсу.

«Кроме блокирования работы государственных учреждений, заблокирована и работа общественного и частного транспорта. В условиях ненастья, которое мы имеем сейчас и которое нам прогнозируют на следующую неделю, все это неминуемо спровоцирует серьезные проблемы в центре города и не только, а значит – вступает в прямое противоречие с интересами общества и законом. Есть соответствующие судебные решения, которые обязывают митингующих освободить проезжую часть и разблокировать работу админзданий», – сказал Попов.

По его словам, разблокирование должно состояться без силового противостояния и по закону. Возвращение ситуации в правовое поле, по словам председателя КГГА, станет первым шагом к налаживанию конструктивного диалога между мирными митингующими и городской властью.

«Убежден, что мирные акции заслуживают уважения. Таким образом люди выражают свою гражданскую позицию, свое мнение, свои замечания, предложения и требования власти. Другое дело, когда под декларирование демократических лозунгов осуществляются противоправные действия. Это недопустимо. Законность должна быть восстановлена. Административные здания должны использоваться по прямому назначению. Начало и ход диалога должны базироваться на фундаменте, который называется Законом», – сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинских властей.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и в здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.

5 декабря работники исполнительной службы объявили митингующим решение Шевченковского районного суда Киева, которое обязывает их добровольно покинуть помещение КГГА и Дом профсоюзов.

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