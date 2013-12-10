Янукович согласен с требованиями о евроинтеграции и наказании для нарушителей

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в связи с сегодняшним общественным конфликтом, который продолжается в последнее время в государстве, он соглашается с требованиями всех сторон – как с требованиями относительно евроинтеграции Украины, так и с требованиями относительно необходимости дать оценку имевшим место правонарушениям.

Как сообщал УНИАН, об этом он заявил во время встречи с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященной обсуждению важнейших вопросов, которые стоят перед страной.

При этом Янукович в который раз подчеркнул, что стратегический курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным.

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