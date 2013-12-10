Сегодня некоторые задержанные активисты Майдана будут освобождены – Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что сегодня некоторые задержанные во время массовых акций активисты будут освобождены.

Об этом он заявил во время встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященной обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.

«На сегодняшний день люди, которые принимали участие со стороны правоохранительных органов, говорят одно: что на них нападали, что они защищались, потом превысили свои полномочия. Те, кто нападал, говорят свое. И в этом нужно обязательно разобраться. Но виновные и с одной, и с другой стороны. С одной стороны – стороны правоохранителей - уже некоторые должностные лица отстранены от работы на время следствия. Со стороны митингующих – задержаны решениями судов», - отметил Янукович.

Он сообщил, что вчера вечером имел разговор с генеральным прокурором Виктором Пшонкой, и в случаях, «где нет грубых правонарушений», попросил его освободить задержанных.

«Я обратился с просьбой найти возможность там, где нет таких жестких нарушений, и освободить часть людей, которые, условно говоря, не имели грубых правонарушений. И я думаю, что сегодня этот вопрос будет решен. Мне трудно сказать, сколько людей будет освобождено, но такие люди будут освобождены, те, у кого есть маленькие дети, молодые семьи, и так далее. Все будет учтено, и обязательно это будет сделано», - сказал Янукович.

Телетрансляцию записи встречи осуществляет Первый национальный канал.

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