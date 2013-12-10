Президент допускает подписание Соглашения с ЕС в марте

Президент Украины Виктор Янукович считает необходимым начать доработку Соглашения об ассоциации с ЕС и подписать его в марте 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук во время «круглого стола» относительно поиска пути выхода из сложившегося политического кризиса в стране.

По словам Кравчука, «если Европейская Комиссия и украинская делегация, которая поехала в Брюссель для обсуждения дальнейшей доработки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, начнут работу уже сейчас, то Соглашение будет подписано в марте 2014 года».

«Если комиссия, которая будет решать вопросы, связанные с экономикой, начнет работу уже сейчас, есть договоренность с Евросоюзом, что будут осуществлены такие шаги, которые позволят Украине подписать соглашение, учитывая ее экономические интересы, и не теряя возможности развиваться. Если со стороны Евросоюза и, в частности, Еврокомиссии будут выполнены обещания, что комиссия приступит к работе немедленно и они успеют провести с украинской делегацией совместную работу, успеют до марта месяца, то в марте соглашение будет подписано», - сказал Кравчук.

По его словам, Янукович одобрил такие планы во время проведенного накануне круглого стола с тремя предыдущими президентами Украины – Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Как сообщал УНИАН, в инициированном Кравчуком «круглом столе» относительно поиска пути выхода из сложившегося политического кризиса в стране, который проходит во Дворце «Украина», принимают участие лишь представители власти. Лидеров оппозиции на это мероприятие не пригласили.

Напомним, 9 декабря пресс-служба первого вице-премьера сообщила, что правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым в ближайшее время посетит Брюссель для проведения переговоров по отдельным аспектам имплементации Соглашения об ассоциации, в частности, в контексте подготовки соответствующей «дорожной карты».

«Дорожная карта» по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС предполагает получение финансовой помощи для Украины и увеличение срока имплементации Соглашения об ассоциации.

Первый раунд переговоров по подготовке «дорожной карты» рабочая группа во главе с заместителем председателя Национального банка Украины Николаем Удовиченко провела 4 декабря в Брюсселе.

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