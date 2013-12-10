Анонс на 11 декабря

* Под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров. Запланировано проведение брифингов с участием министра здравоохранения Раисы Богатыревой и министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

* Стратегии развития корпоративного страхования в Украине в 2013-2014 годах. Исследование Insurance TOP: основные риски 2014 года.

* Европейская Бизнес Ассоциация. Круглый стол на тему: «Изменение законодательства – выход из кризиса защиты прав потребителей в Украине».

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), на которой будет представлен первый предварительный отчет результатов работы долгосрочных наблюдателей ENEMO в период с 22 ноября по 10 декабря 2013 года по следующим вопросам: Работа избирательной администрации; Процесс регистрации кандидатов в народные депутаты; Предвыборная кампания; Формирование и работа избирательных комиссий; Рассмотрение жалоб и обращений. Спикеры: Динара Ошурахунова, глава миссии; Майя Миликич, заместитель главы миссии, специалист по связям с общественностью; Эльмир Цамич, координатор долгосрочных наблюдателей. ENEMO - международная сеть, в состав которой входит 22 ​​ведущих организации по наблюдению за выборами из 17 стран Восточной и Центральной Европы , а также Центральной Азии. ENEMO работает в полном соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами. Организации-члены ENEMO наблюдали за более чем 200 избирательными процессами и задействовали более 200,000 профессиональных наблюдателей. На сегодня ENEMO организовала 17 миссий по наблюдению за выборами в 7 странах (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 066 6070241, E-mail: maja.milikic@enemo.eu. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Либерализация упрощенной системы налогообложения - 2012: стала ли она дополнительным импульсом для развития малого и среднего бизнеса в 2013 году и ожидания на 2014 год?». Мероприятие будет проведено по инициативе Министерства доходов и сборов Украины при участии ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Александр Клименко, министр доходов и сборов Украины (или уполномоченное лицо), Виталий Хомутынник, глава комитета ВРУ по вопросам по вопросам налоговой и таможенной политики; Михаил Бродский, председатель Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (или уполномоченное лицо) Леонид Рубаненко, президент Союза налоговых консультантов Украины; Владимир Котенко, председатель налогового комитета Европейской бизнес-ассоциации, руководитель налогово- юридической практики E&Yта др.

* Состоится итоговая пресс-конференция министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого на тему: "Анализ ситуации на энергетическом рынке в 2013 году". Оранизатор - Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

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