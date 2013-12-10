Украина завтра в Брюсселе начнет переговоры по ассоциации

Украина завтра намерена начать переговоры в Брюсселе по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил во время встречи с тремя президентами Украины, запись которой транслируется в эфире Первого национального телеканала.

“Скорее всего, завтра поедет наша рабочая группа во главе с нашим первым вице-премьер-министром Арбузовым в Брюссель и начнется работа совместной рабочей группы. Европейская комиссия предложила нам начать эту работу ”, - сказал Янукович.

Янукович отметил, что в ходе переговоров Украина будет стремиться достичь условий, которые бы удовлетворяли экономику страны.

“Цель очень проста – мы хотим достичь условия, которые бы удовлетворяли сегодня Украину, украинских товаропроизводителей, народ… создавали бы условия для развития страны”, - отметил Янукович.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров необходимо будет проанализировать условия по всем товарным группам.

“По всем товарным группам мы будем вести переговоры с ЕС. Подход будет одинаков”, - отметил Президент.

Янукович также не исключил, что после анализа условий соглашения Украина будет инициировать их пересмотр.

“Если они (условия) не будут нас удовлетворять, эти условия мы будем требовать изменить", - заявил Президент.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране. В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию в поддержку евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.

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