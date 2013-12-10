Гражданские протесты в Украине

Суд запретил митингующим блокировать дороги в центре Киева

В милиции уверяют: грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, а мероприятия проводятся исключительно по решению Окружного административного суда столицы.

Об этом сообщил начальник управления массовых и спортивных мероприятий Департамента общественной безопасности МВД Украины Олег Матвейцов, передает пресс-служба МВД.

По его словам, сегодня принято судебное решение о разблокировании проезжих частей в центральной части Киева. "Во время зачитывания судебными исполнителями решения суда работники милиции в присутствии представителей коммунальных служб обеспечивали охрану общественного порядка", - отметил Олег Матвейцов и подчеркнул, что участники "Евромайдана" уже освободили часть улицы Грушевского в районе Европейской площади, а также на углу Лютеранской и Круглоуниверситетской.

Представитель МВД также добавил, что в настоящее время судебные исполнители зачитывают решение суда в других заблокированных митингующими частях центра столицы.

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Вследствие зачистки Банковой пострадали двое силовиков

В результате освобождения перекрестка улиц Банковой и Лютеранской от баррикад митингующих пострадали двое милиционеров - сотрудники внутренних войск и " Беркута".

Об этом сообщил присутствовавший на месте происшествия начальник управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины генерал-майор Игорь Плахута, пишет Украинская правда. "Сотрудник "Беркута" отравился газом, который против него применили митингующие. Один военнослужащий пострадал в давке. Диагноз ему установят позже", - заявил он.

Плахута отметил, что для расчистки улиц, прилегающих к администрации президента, привлекли около 400 военослужащих внутренних войск и "Беркута". Задержанных, по его информации, нет.

Плахута также сообщил, что люди в черном, которые разбирали баррикады, - это были коммунальщики. Как известно, в ночь с 9 на 10 декабря силовики зачистили баррикады, находившиеся в районе Верховной Рады и администрации президента. Во время сноса баррикад на Лютеранской, по сообщению Громадського телебачення, провокаторами был применен слезоточивый газ в отношении силовиков. Также сообщалось о нескольких митингующих, пострадавших в давке.

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СМИ: Активистов в Василькове разогнали, около 15 автобусов со спецназом движутся в Киев

Сегодня, 10 декабря, в Василькове под Киевом, была очень напряженная ситуация. Как сообщают источники ТСН, около 300 милиционеров разогнали митингующих, которые блокировали правоохранителей на территории аэродинамического училища.

Как говорится в сюжете ТСН-Ранок, сейчас около 15 автобусов с правоохранителями движутся в направлении Киева. Напомним, похожая ситуация была накануне днем. Нескольким машинам с правоохранителями удалось прорвать баррикаду активистов и уехать в Киев. По разным данным в столицу приехало от 10 до 15 машин.

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Десяток человек пострадали во время уничтожения палаточного городка на Лютеранской

Во время уничтожения баррикад на углу улиц Лютеранской и Банковой в давке пострадало как минимум десять человек.

Кое-кто называет цифру в 15 пострадавших, - говорится в эфире "Общественного телевидения". В давке и во время падения получили ушибы, кто прыгал в огонь во время атаки "Беркута", передает ТСН.

Пострадавшие есть даже в рядах силовиков. Один боец внутренних войск потерял сознание. Говорят, что он надышался газа. Пока никто из пострадавших не госпитализирован.

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В Киеве "Беркут" разблокировал правительственный квартал

Сотрудники спецподразделения МВД "Беркут" ликвидировали палаточный городок митингующих в правительственном квартале Киева и расчистили баррикады.

Как сообщает BBC Украина, правоохранители около 4.00 ликвидировали палаточный городок на углу улиц Лютеранская и Круглоуниверситетская.

По сообщению "Общественного.ТВ", в ряды митингующих проникли провокаторы, которые размахивали палками и применили против правоохранителей слезоточивый газ при зачистке палаточного городка возле Банковой.

На месте зачистки был замечен руководитель киевского "Беркута" Сергей Кусюк.

Также правоохранители около 3.00 разобрали баррикады и вывезли все палатки из лагеря митингующих на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца. По периметру территорию охраняют сотрудники милиции.

Накануне сотрудники коммунальных служб при поддержке правоохранителей разобрали баррикады возле Кабмина на улице Грушевского.

По словам народного депутата Андрея Шевченко, были задержаны активисты Денис Сергиенко и Роман Атаманюк, которых потом освободили.

После зачистки протестующие, которые держали баррикады на углу улицы Грушевского и Крепостного переулка, перешли на Майдан Незалежности.

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В Донецке прошел митинг в поддержку киевского Евромайдана

В Донецке вчера вечером у памятника Тарасу Шевченко, несмотря на сильный снегопад, прошел очередной митинг в поддержку киевского Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника собралось около 100 жителей Донецка разного возраста. Они пришли на митинг с флагами Украины и символикой Евросоюза.

Акция началась с исполнения Гимна Украины и молитвы. Затем в режиме «свободного микрофона» выступали все желающие, выражая солидарность с теми, кто в Киеве «отстаивает право украинцев жить в свободной стране, свободной от коррупции, от бандитизма, от рейдерства». Выступающие призывали «не опускать руки, а быть вместе, сплотиться для борьбы с теми, кто узурпировал в стране власть, и общими силами добиться европейского будущего для Украины».

По словам организаторов, сегодня, здесь же, у памятника Шевченко, пройдут два митинга в рамках бессрочной акции в поддержку евроинтеграции Украины и солидарности с киевским Евромайданом. Митинги назначены на 12.00 и 18.00.

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Станция метро «Майдан Незалежности» снова закрыта на вход

Станция метро Киевского метрополитена «Майдан Незалежности» снова закрыта на вход.

Как передает корреспондент УНИАН, пассажиров выпускают, но не впускают. Сотрудники милиции объясняют свои действия тем, что ими получена информация о том, что метро "заминировали третий раз за сутки".

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Станция метро "Крещатик" также закрыта на вход

Станция столичного метрополитена "Крещатик" закрыта на вход из-за угрозы взрыва.

Как передает корреспондент УНИАН, представители транспортной милиции не пускают пассажиров. Ранее на вход закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". В то же время милиционеры сообщают, что пока закрыты только две станции метро.

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Ветераны-афганцы заявляют, что уйдут с Майдана последними после победы

Ветераны-афганцы из всех регионов Украины выступили в защиту народа и уйдут со столичного Майдана Незалежности последними после победы.

Об этом заявил председатель крымской республиканской организации Украинского союза ветеранов Афганистана, народный депутат от «УДАРа» Сергей Куницын, который со сцены на Майдане Незалежности зачитал обращение участников боевых действий в Афганистане и ветеранов всех видов Вооруженных сил Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР".

«Мы и в дальнейшем будем стоять щитом между мирными протестующими и силовыми подразделениями и провокаторами, а также будем делать все возможное, чтобы больше не пролилась ни капля крови», - говорится в заявлении ветеранов Афганистана.

Куницын подчеркнул, что ветераны-афганцы не воспринимают отсутствие реакции власти на законные требования народа наказать виновных в кровавом побоище на Майдане Незалежности. «Майдан – это наше Народное вече для отстаивания своих прав, и мы требуем от власти выполнить базовые требования: отставка правительства, которое дискредитировало себя в глазах граждан Украины, отставка министра внутренних дел, наказание виновных в избиении мирных протестующих, освобождение невинно осужденных и прекращение политических репрессий против участников мирных акций», - заявляют ветераны.

«Мы обращаемся к отдельным «горячим головам», которые сидят на улицах Банковой и Грушевского, не применять силовые методы против мирных граждан. Мы, ветераны Афганистана и Вооруженных сил, первыми вышли с народом Украины на Майдан Незалежности и последними его покинем», - сказал Куницын.

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Движение на столичной улице Институтской перекрыто

На столичной улице Институтской за клубом Кабинета министров, на пересечении с улицей Банковой перекрыто движение.

Как передает корреспондент УНИАН, там расположились 4 автобуса “Богдан”, в которых находятся бойцы спецподразделения “Гепард”.

Людей рядом с Банковой со стороны улицы Институтской нет. Там, где раньше стояли баррикады и палатки, остались металлические ограждения.

Вблизи Национального банка Украины митингующих тоже нет.

На подходе к Банковой со стороны Институтской стоят около 50 бойцов Внутренних войск МВД. Точное их количество назвать невозможно, поскольку на улице Банковой у входа в Администрацию Президента стоят более 10 автобусов.

По самой улице Институтской люди могут передвигаться свободно, они проходят мимо автобусов беспрепятственно, также некоторые идут по проезжей частью, но они не являются участниками акции, большинство идет на работу. В частности, кто-то заходит в Администрацию Президента. Также люди следуют в комитеты Верховной Рады. Впрочем, есть группы от 3 до 10 человек, которые идут в сторону Майдана Незалежности.

Улица Садовая со стороны Институтской также перекрытая автобусами с правоохранителями. Окна в автобусах затонированы, но люди, которые выходят из расположенного рядом магазина, рассказывают, что бойцы греются в автобусах.

На улице Садовой за кордоном автобусов можно увидеть лишь около 10 бойцов спецподразделения “Беркут”.

Улица Шелковичная со стороны Институтской также перекрытая автобусами, в которых находятся бойцы Внутренних войск МВД. Около 30 человек греются на улице, им раздают чай и бутерброды. Они пропускают людей, которые идут на работу. Также они пропускают тех журналистов, у которых есть аккредитация в Верховную Раду.

Возле правоохранителей дежурит одна карета скорой помощи.

На углу Шелковичной и улицы Грушевского коммунальщики расчищают снег.

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Возле Верховной Рады продолжается митинг в поддержку Партии регионов и власти

Возле Верховной Рады продолжается митинг в поддержку Партии регионов и действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время возле сцены, которая установлена возле парламента, собрались более 500 участников акции. Еще около 300 людей находится в Мариинском парке, а на улице Грушевского возле ВР их несколько сотен.

Участники провластной акции стоят небольшими группами и намерены присоединиться к тем, кто со сцены слушает выступления киевлян и представителей Партии регионов из областей. Люди держат в руках флаги Партии регионов и государственные флаги Украины, они ведут себя спокойно.

Еще около 100 человек сидят на скамьях в Мариинском парка, пьют чай и едят бутерброды.

Все подступы к участникам акции заблокированы автобусами с правоохранителями, бойцами внутренних войск и “Беркута”.

Кроме того, по улице Грушевского к Верховной Раде подъехали еще три автобуса с бойцами внутренних войск.

Общее количество бойцов спецподразделений невозможно посчитать, поскольку большинство из них находится в автобусах, которые стоят на улице Грушевского. Видно, что в автобусах некоторые бойцы внутренних войск отдыхают, спят, кто-то читает газеты.

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Правительственный квартал в Киеве перекрыт автобусами с бойцами спецподразделений

Весь правительственный квартал в Киеве перекрыт автобусами с бойцами спецподразделений.

Как передает корреспондент УНИАН, перекрыта улица Шелковичная вблизи парламентских комитетов. Также перекрыты улицы Садовая и Грушевского.

Пропускают в правительственный квартал только по удостоверениям, которые имеют работники Верховной Рады или Кабинета министров.

Во время разговора корреспондента УНИАН с работниками правоохранительных органов, подходили сторонники Партии регионов и спрашивали, как можно пройти через Мариинский парк на митинг в поддержку власти, милиционер объяснил, что это можно сделать со стороны станции метро “Арсенальная”.

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Станция метро "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход

Станция столичного метрополитена "Майдан Незалежности", которую ранее закрыли на вход, сейчас закрыта также на выход.

Как передает корреспондент УНИАН, поезда проходят через станцию без остановки. На станции присутствует небольшое количество людей, правоохранители и работники метрополитена. На станцию зашли работники милиции со служебной собакой.

Представители транспортной милиции не пускают пассажиров заходить на станцию.

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“Титушки” заблокировали вход в Представительство ЕС в Украине

“Титушки” заблокировали вход в Представительство Европейского Союза в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Представительства Евросоюза Давид Стулик.

При этом он разместил фото, на котором видно, что около 20 человек с украинскими флагами стоят перед входом в представительство.

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Евромайдан назвали крупнейшей проевропейской демонстрацией в истории ЕС

Брюссель. Член Европейского парламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстат заявляет, что нынешний Евромайдан в Киеве является самой большой проевропейской демонстрацией в истории Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Верховстат заявил журналистам в Страсбурге, где сессия Европарламента должна рассматривать "украинский вопрос" сегодня в 16.00 по киевскому времени.

«Нынешняя проевропейская демонстрация в Украине стала самой большой проевропейской демонстрацией в истории ЕС. Не важно, как обеспокоена Россия. Вполне очевидно, что украинский народ сделает свой выбор, и мы имеем надежду, что насилие не повторится больше», - сказал Верховстат.

По его словам, европарламентарии - члены Альянса либералов и демократов - планируют постоянно находиться на Евромайдане в Киеве.

Верховстат также назвал неприемлемым нападение силовиков на офис партии "Батькивщина" в Киеве в понедельник.

"Я думаю, что возможности для диалога еще не исчерпаны, и он должен проводиться при участии всех заинтересованных сторон", - добавил бывший глава бельгийского правительства.

Европейский парламент сегодня будет обсуждать тему Украины, но, как ожидается, резолюцию будет принята в среду, 11 декабря.

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Участники акции гражданского протеста продолжают находиться в здании столичной мэрии

Участники акции гражданского протеста продолжают находиться в здании столичной мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время милиция перекрыла автобусами Крещатик со стороны улицы Богдана Хмельницкого, но движение транспорта по этой улице происходит в штатном режиме.

За автобусами перед проезжей частью стоит шеренга солдат внутренних войск, с другой стороны автобусов находится баррикада, на которой находится около 20 человек, некоторые из которых общаются с правоохранителями, угощают их чаем.

Больше милиции возле КГГА и на подступах к ней нет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и в здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.

5 декабря работники исполнительной службы объявили митингующим решение Шевченковского районного суда Киева, которое обязывает их добровольно покинуть помещение КГГА и Дом профсоюзов.

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Миграционная служба требует от грузинских журналистов на протяжении трех дней покинуть Украину – Томенко

Государственная миграционная служба требует от грузинских журналистов на протяжении трех дней покинуть Украину на основании обращения заместителя председателя СБУ о якобы их причастности к массовым беспорядкам и свержению государственной власти.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по его словам, в Комитет обратились грузинские журналисты, от которых представители Государственной миграционной службы требуют на протяжении 3-х дней покинуть Украину на основании обращения заместителя председателя СБУ о якобы их причастности к массовым беспорядкам и свержению государственной власти.

«Предварительно можно сказать, что после того, как во время разгона Евромайдана пострадали более 50 украинских и иностранных журналистов, очевидно, что власть катастрофически боится объективной информации о том, что происходит в Украине, а также не хочет, чтобы эту информацию знали за рубежом», - допустил Томенко.

«Я обратился к председателю Службы безопасности Украины с требованием объяснить причину депортации грузинских журналистов, которые обеспечивают прямые включения и информируют жителей Грузии о ситуации в Украине, и таким способом выполняют свои профессиональные обязанности», - сообщил Томенко.

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Лутковская обещает контролировать рассмотрение Генпрокуратурой заявлений пострадавших 30 ноября и 1 декабря в Киеве

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обещает контролировать рассмотрение Генеральной прокуратурой заявлений пострадавших во время столкновений на ул. Банковой 1 декабря и 30 ноября на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лутковская заявила сегодня на пресс-конференции.

«Не думаю, что кто-то может сказать, что 1 декабря было нарушено чье-то право на мирные собрания. Но 1 декабря происходили и другие события - на ул. Банковой. Не думаю, что кто-то может сказать, что там проходили мирные акции», - отметила омбудсмен.

По ее словам, другой вопрос – это «вопрос адекватности силы тех, кто был задержан на ул. Банковой».

«Мы говорили об этом с Генпрокуратурой. Те 9 человек, которые задержаны после события на Банковой, имеют телесные повреждения. По крайней мере, часть их, и часть их получает медицинскую помощь… Прокуратура должна отреагировать на соответственные заявления, провести экспертизу телесных повреждения тех, кто был задержан после 1 декабря. Если будет классификация согласно Уголовному кодексу, должно быть расследование адекватности получения ими телесных повреждений. И я держу этот вопрос на контроле», - сказал Лутковская.

Что касается пострадавших участников в ночь на 30 ноября на Майдане Незалежности, по словам Лутсковской, «должны быть конкретные обращения конкретных людей, которые пострадали от «Беркута»…, которые будут принимать участие в идентификации тех, кто бил дубинкой».

«Если удастся идентифицировать - это уголовная ответственность… по конкретному человеку, который отдавал приказы, который замахивался дубинкой. Всех не удастся идентифицировать, но некоторых можно», - добавила омбудсмен.

Она также подчеркнула, что 9 декабря в Киеве при освобождении правительственного квартала милиция работала взвешенно и согласно закону.

«Милиция может работать по-европейски, когда есть такое указание», - добавила омбудсмен.

Кроме того, уполномоченный по правам человека ВР обратила внимание, что нынешняя ситуация в Украине демонстрирует необходимость принятия закона о мирных собраниях.

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После событий 30 ноября на Майдане извинений недостаточно, должна быть политическая ответственность - Омбудсмен

После событий 30 ноября на Майдане Незалежности в Киеве извинений недостаточно, должна быть политическая ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

«После события (30 ноября - УНИАН), помимо уголовной ответственности тех, кто отдавал приказы и кто бил, должна быть политическая ответственность. Конституционные гарантии были нарушены. Составляющей есть и извинение министра, которого недостаточно. Составляющей есть и увольнение киевского главы (милиции Валерия Коряка – УНИАН), которой недостаточно. Должна быть дальнейшая политическая ответственность», - отметила Лутковская.

Она также отметила, что бойцы «Беркута» могли отказаться штурмовать Майдан Незалежности в ночь на 30 ноября.

«Теоретически, согласно Конституции, каждый человек имеет право отказаться от выполнения преступного приказа. Но другой вопрос – сколько было времени у сотрудников «Беркута», чтобы понять, стоит ли отказываться от выполнения этого приказа. Это выяснит следствие, которое начала Генпрокуратура», - добавила омбудсмен.

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Милиция открыла уголовное производство по факту блокирования гражданами выезда правоохранителей из Василькова

Милиция открыла уголовное производство по факту блокирования гражданами выезда бойцов Внутренних войск МВД из Василькова Киевской области.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ сроком до двух лет, или ареста сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до трех лет. Процессуальное руководство за досудебным расследованием осуществляет прокуратура Васильковского района.

Как отметили в ОСО, в распоряжении милиции есть видеозапись, на которой зафиксированы лица, причастные к блокированию выезда транспорта МВД. Эти лица будут установлены и вызваны для дачи объяснений.

Также в ОСО сообщили, что 9 декабря около 11:00 в Васильковский горотдел милиции Киевской области поступили два телефонных сообщения о том, что по ул. Декабристов поблизости АЗС осуществляется блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования, что нарушает нормальную работу транспорта. «Выездом на место события следственно-оперативная группа задокументировала все обстоятельства происшествия. Без применения специальных мероприятий пикетчиков оттеснили и освободили проезд», - отметили в ОСО.

«Через некоторое время правоохранителям Киевской области из столичного травмпункта позвонил мужчина, который сообщил, что получил повреждение в виде ушиба головы во время разблокирования дороги в городе Васильков. В настоящее время следователи пытаются связаться с потерпевшим и выяснить все обстоятельства происшествия, поскольку в рамках досудебного расследования правоохранители зафиксировали все транспортные средства, которые активно участвовали в блокировании транспортных коммуникаций», - отмечают в милиции.

Как сообщал УНИАН, блокирование воинской части в Василькове продолжалось с вечера 4 декабря. Около 15 автомобилей активистов заблокировали ворота части. О том, что в воинскую часть заехали автобусы со спецназом, рассказали сами военнослужащие. Активисты самоорганизовались через социальные сети и заблокировали выезд.

9 декабря колонна спецназовцев МВД, которая несколько дней находилась на территории воинской части в Василькове, выехала за территорию части и двинулась в Киев. По словам очевидцев, транспорт со спецназовцами прорвался через кордон митингующих.

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13:16. Работа станций киевского метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик» возобновлена

Работа станции киевского метрополитена «Майдан Незалежности» возобновлена в 12.45, а станции «Крещатик» - в 12.47.

Пересадочный узел между этими станциями также открыт, сообщили УНИАН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, метрополитен работает в обычном режиме.

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США вместе с Евросоюзом надеются на мирное решение ситуации в Украине - Нуланд

США вместе с Европейским Союзом надеются на мирное решение ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после встречи с лидерами украинской оппозиции сегодня в Киеве сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

“Мы рассчитываем на стабилизацию ситуации в Украине”, - сказала Нуланд, добавив, что, в частности, США и ЕС рассчитывают на стабилизацию также в экономической сфере.

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Заседание Апелляционного суда Киева по делу задержанного на Банковой журналиста Гарагуца перенесено на 13 декабря

Заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на решение суда об аресте на два месяца журналиста Валерия Гарагуца, задержанного 1 декабря возле Администрации Президента, перенесено на 10.00 13 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья приняла в связи с тем, что не была обеспечена видеоконференцсвязь между судом и больничной палатой, где под стражей находится Гарагуц.

Как сообщила журналистам адвокат задержанного Оксана Томчук, следствие инкриминирует ее подзащитному организацию массовых беспорядков. Адвокат добавила, что это обвинение является абсолютно безосновательным, поскольку ее клиент является журналистом и на Банковой 1 декабря находился для освещения акции протеста.

Также она добавила, что 13 декабря защита будет просить суд избрать Гарагуце меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, - залог, взятие на поруки.

Кроме того, по словам Томчук, защита будет просить суд допросить свидетелей, которые могут сказать, что Гарагуц не нападал на работников милиции и не совершал каких-либо других незаконных действий.

Также она добавила, что показания против Гарагуца дал только один человек - работник правоохранительных органов, но его не допрашивали на судебном заседании.

“Есть показания свидетеля, который не был допрошен на судебном заседании, и мы будем настаивать на его допросе именно в зале суда, поскольку есть разногласия между действительными показаниями этого лица и показаниями, которые изложены в судебном постановлении”, - сказала Томчук.

Во время судебного заседания возле входа в Апелляционный суд Киева продолжался митинг в поддержку Гарагуца. В акции приняли участие около сотни активистов с Майдана.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улице столицы в воскресенье, 1 декабря, вышли больше полумиллиона человек.

Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Потом милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержаны 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Среди задержанных также журналист Гарагуца.

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Перенесено заседание апелляционного суда по делам «свободовцев», арестованных на два месяца за участие в Евромайдане

Сегодня Апелляционный суд Киева перенес на другие дни рассмотрение дел членов партии «Свобода» Олега Матяша и Романа Биленького, арестованных на два места за участие в Евромайдане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», по результатам заседания по делу Матяша рассмотрение перенесено на 12 декабря из-за неявки прокурора.

Рассмотрение дела Биленького перенесено на 13 декабря, потому что он не был доставлен на судебное заседание из СИЗО.

Ожидается также начало рассмотрения аналогичного дела «свободовца» Виталия Благодарного.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Печерский районный суд Киева заключил в тюрьму сроком на 60 суток двух «свободовцев», которые принимали участие в Евромайдане в Киеве, киевлянина Благодарного и Матяша из Львовской области.

29 ноября Шевченковский райсуд Киева постановил задержать на два месяца на время проведения следствия еще одного участника столичного Евромайдана «свободовца» Биленького. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

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В милиции опровергают информацию о блокировании здания Представительства ЕС в Украине

В столичной милиции опровергают информацию о блокировании группой граждан здания Представительства Евросоюза в Украине.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВС Украины в г. Киеве, по линии "102" от работников Представительства ЕС поступило сообщение о том, что группа граждан с государственными флагами Украины заблокировала вход в здание.

"Оперативная группа, прибывшая по вызову, зафиксировала факт присутствия группы граждан под зданием Представительства ЕС и выяснила, что они протестуют против блокирования украинских админзданий. В то же время проход к зданию не заблокирован. На данное время наши сотрудники находятся возле представительства для обеспечения правопорядка", - отметили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, пресс-секретарь Представительства Евросоюза Давид Стулик написал в Facebook, что «титушки» заблокировали вход в здание Представительства ЕС в Украине. Он разместил фото, на котором видно, что около 20 человек с украинскими флагами стоят перед входом в представительство на улице Владимирской, 101.

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Силового варианта освобождения центра столицы и здания КГГА быть не может – Попов

Силового варианта освобождения центра столицы и здания Киевской горгосадминистрации быть не может.

Как сообщает пресс-служба столичной городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов в прямом эфире на телеканале «Киев».

«Моя позиция принципиальная: никаких силовых вариантов разрешения конфликтов у нас в принципе не должно быть. Кто бы это ни хотел спровоцировать. Будет цивилизованный демократический диалог: как в соответствии с законом и с учетом предложений и позиции каждой из сторон обеспечивать нормальную жизнедеятельность города и права людей. Но для того чтобы диалог начался, ситуацию нужно вернуть в законодательное поле», – сказал Попов.

Также председатель КГГА заявил, что блокирование проезжей части в центре города в условиях внезапного ухудшения погоды может привести к настоящему коллапсу.

«Кроме блокирования работы государственных учреждений, заблокирована и работа общественного и частного транспорта. В условиях ненастья, которое мы имеем сейчас и которое нам прогнозируют на следующую неделю, все это неминуемо спровоцирует серьезные проблемы в центре города и не только, а значит – вступает в прямое противоречие с интересами общества и законом. Есть соответствующие судебные решения, которые обязывают митингующих освободить проезжую часть и разблокировать работу админзданий», – сказал Попов.

По его словам, разблокирование должно состояться без силового противостояния и по закону. Возвращение ситуации в правовое поле, по словам председателя КГГА, станет первым шагом к налаживанию конструктивного диалога между мирными митингующими и городской властью.

«Убежден, что мирные акции заслуживают уважения. Таким образом люди выражают свою гражданскую позицию, свое мнение, свои замечания, предложения и требования власти. Другое дело, когда под декларирование демократических лозунгов осуществляются противоправные действия. Это недопустимо. Законность должна быть восстановлена. Административные здания должны использоваться по прямому назначению. Начало и ход диалога должны базироваться на фундаменте, который называется Законом», – сказал Попов.

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14:36. Колонна студентов отправилась к МВД на акцию солидарности с украинцами, пострадавшими во время разгона Евромайдана

Киевские студенты проведут возле Министерства внутренних дел флеш-моб в знак солидарности с молодыми украинцами, которые пострадали во время разгона Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом организаторы акции студенческой солидарности объявили сегодня в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко, выступая перед студентами.

По словам организаторов, суть акции заключается в том, что по прибытии к зданию МВД студенты по команде молча присядут и закроют рты обеими ладонями, а затем на слово “Беркут” подпрыгнут и начнут выкрикивать “Студенческая солидарность”.

В данное время колонна в составе около 200 студентов, которые несут государственные флаги, отправилась через Бессарабскую площадь к зданию МВД.

Время от времени студенты выкрикивают “Слава Украине! Героям Слава!” и “Я грызу гранит науки! Не ломайте мне руки”.

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В инициированном Кравчуком круглом столе принимают участие только представители власти

На "круглый стол", инициированный бывшим Президентом Украины Леонидом Кравчуком, прибыли только представители власти.

Как передает корреспондент УНИАН, на "круглом столе", который проходит во Дворце "Украина", присутствуют председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, вице-премьер-министр Александр Вилкул, министры Елена Лукаш и Раиса Богатырева.

Также присутствуют председатель КГГА Александр Попов, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель фракции КПУ Петр Симоненко и внефракционный народный депутат Владимир Литвин. Также за столом - советник Президента Украины Марина Ставнийчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отметил, что оппозицию не приглашали на круглый стол для обсуждения путей решения ситуации в Украине.

“Сегодня нам предлагают сесть за круглый стол. Некоторые предложения раздаются, что нужно садиться, и никакого одного приглашения мы не получили. Ни - где будет проводиться круглый стол, ни его время, мы не получали. И уверен, что если круглый стол будет проходить, он должен быть организован с представительством европейских стран, в публичной плоскости, где мы можем говорить на эти темы, которые тревожат украинцев”, - сказал Кличко.

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Кличко отмечает, что оппозиция не приглашена на инициированный Кравчуком круглый стол