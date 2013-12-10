Ющенко предлагает разделить Соглашения об ассоциации с ЕС на две части

Экс-президент Украины Виктор Ющенко предлагает начать дискуссию с Европейским Союзом о разделении Соглашения об ассоциации на две части: политическую (собственно об ассоциации) и экономическую (о зоне свободной торговли).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичом при участии экс-президентов Леонида Кучмы и Леонида Кравчука, посвященной обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.

“Мы должны четко определиться, в том, что евроинтеграции - “да”. Никаких других альтернатив параллельно не рассматривается. Это основной стратегический национальный курс. Тогда, мы уже об этом говорили, давайте политическую часть отделим от экономической”, - заявил Ющенко.

Он предложил обсудить этот вопрос с представителями Евросоюза, которые сегодня находятся в Киеве.

Как сообщал УНИАН, вопрос о возможности разделения Соглашения об ассоциации для подписания на две части: политическую и экономическую, поднимался еще в 2009 году, затем - в 2011 году.

В 2009 году такой вариант предлагал ЕС, однако на него не согласилась Украина. В 2011 г. предложение было от Украины, однако оно не нашло поддержки в ЕС. На сегодняшний день в Евросоюзе говорят о неприемлемости варианта разделения парафированного Соглашения об ассоциации на два документа.

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