Янукович поручил Кабмину подготовить приемлемый вариант Соглашения с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству провести анализ условий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом с тем, чтобы подготовить приемлемый документ для подписания на саммите «Украина – ЕС» в марте 2014 года.

Об этом он заявил во время встречи с тремя экс-президентами Украины, запись которой транслировалась в эфире Первого национального телеканала.

"Следующий саммит в марте месяце, и мы должны до марта эту работу сделать", - сказал Янукович.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день проект соглашения имеет как плюсы, так и минусы. “Там, где есть минусы, мы должны на эти минусы найти ответы, условно говоря, те риски, которые существуют для нашей экономики, мы должны их минимизировать", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым завтра намерена начать переговоры в Брюсселе по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина намерена добиться приемлемых условий путем пересмотра некоторых статей соглашения в части свободной торговли или договориться о компенсационных мерах.

По мнению Президента, в случае подписания соглашения в сегодняшней редакции больше всего пострадают такие сферы украинской экономики, как сельское хозяйство и машиностроение.

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