МИД Украины: Янукович и Путин не подписывали в Сочи никаких документов

МИД Украины подтверждает, что во время встречи президентов Украины Виктора Януковича и России Владимира Путина в Сочи 6 декабря никакие документы не подписывались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Никакие документы к подписанию во время встречи не планировались и, соответственно, не подписывались”, - сказал он.

По словам Перебыйниса, стороны уделили внимание широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества.

В частности, было обсуждено развитие сотрудничества в промышленности, высокотехнологичных отраслях и в финансово-кредитной сфере. Особое внимание было уделено сотрудничеству Украины и России в энергетическом секторе.

Кроме того, по словам Перебыйниса, во время встречи рассматривался вопрос в контексте подготовки заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, проведение которого запланировано в ближайшее время.

Как сообщалось, журналист издания The Economist Джордж Лукас со ссылкой на свои источники опубликовал запись в своем микроблоге на сервисе Тwitter, что Янукович договорился с Владимиром Путиным о получении 15 миллиардов долларов за присоединение страны к Таможенному союзу. По мнению журналиста, соглашение между Путиным и Януковичем предусматривает получение Украиной финансовой помощи, а также требует присоединения Киева к Таможенному союзу в 2015 году. Лукас отметил, что при этом Россия не требует от Украины провести реформы, в отличие от Европейского Союза.

Эту информацию ранее уже опровергли пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков, пресс-служба Президента Украины и украинский премьер Николай Азаров.