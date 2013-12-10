ТОП-10 (10 декабря)

"Беркут" разблокировал правительственный квартал

Арбузов посетит Брюссель для подготовки «дорожной карты» по подписанию ассоциации

Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале

ДТЭК получил контроль над компанией «Нефтегаздобыча»

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" возобновили работу

Минфин привлек в госбюджет 50 млн долл. и 355 млн грн

Соглашение о реверсе газа из Словакии подпишут до конца недели

Янукович поручил Кабмину подготовить приемлемый вариант Соглашения с ЕС

Активы банков Украины в ноябре выросли на 1,8%

ДТЭК и «Донбассэнерго» выкупили право на экспорт электроэнергии за рубеж

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"Беркут" разблокировал правительственный квартал

Сотрудники спецподразделения МВД "Беркут" ликвидировали палаточный городок митингующих в правительственном квартале Киева и расчистили баррикады.

Как сообщает BBC Украина, правоохранители около 4.00 ликвидировали палаточный городок на углу улиц Лютеранская и Круглоуниверситетская.

По сообщению "Общественного.ТВ", в ряды митингующих проникли провокаторы, которые размахивали палками и применили против правоохранителей слезоточивый газ при зачистке палаточного городка возле Банковой.

На месте зачистки был замечен руководитель киевского "Беркута" Сергей Кусюк.

Также правоохранители около 3.00 разобрали баррикады и вывезли все палатки из лагеря митингующих на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца. По периметру территорию охраняют сотрудники милиции.

Накануне сотрудники коммунальных служб при поддержке правоохранителей разобрали баррикады возле Кабмина на улице Грушевского.

По словам народного депутата Андрея Шевченко, были задержаны активисты Денис Сергиенко и Роман Атаманюк, которых потом освободили.

После зачистки протестующие, которые держали баррикады на углу улицы Грушевского и Крепостного переулка, перешли на Майдан Незалежности.

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Арбузов посетит Брюссель для подготовки «дорожной карты» по подписанию ассоциации

Правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым в ближайшее время посетит Брюссель для проведения переговоров по отдельным аспектам имплементации Соглашения об ассоциации, в частности, в контексте подготовки соответствующей «дорожной карты».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Как сообщал УНИАН, «дорожная карта» по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС предполагает получение финансовой помощи для Украины и увеличение срока имплементации Соглашения об ассоциации.

Первый раунд переговоров по подготовке «дорожной карты» рабочая группа во главе с заместителем председателя Национального банка Украины Николаем Удовиченко провела 4 декабря в Брюсселе.

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Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года, по уточненным данным, снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, Госстат улучшил оценку падения ВВП по итогам третьего квартала в 1,5%, обнародованную в октябре, на 0,2 процентных пункта.

Госстат также улучшил оценку падения ВВП по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора на 0,1 п.п. - до 0,3%. Номинальный ВВП Украины по итогам третьего квартала составил 392,630 млрд грн.

Напомним, что ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП по итогам второго квартала 2013 года в годовом выражении составил 1,3%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад составил 0,5%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, составил 0,6%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 301,598 млрд грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1,409 трлн грн.

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, Международный валютный фонд прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, Европейская Бизнес Ассоциация – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

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ДТЭК получил контроль над компанией «Нефтегаздобыча»

Энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, завершил сделку по покупке контрольного пакета акций крупнейшей частной газодобывающей компании в Украине – «Нефтегаздобыча». Об этом говорится в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается, «Нефтегаздобыча» разрабатывает Семиренковское и Мачухское месторождения в Полтавской области, запасы которых составляют 20 млрд куб. м газа и 2 млн т газового конденсата. «Компания планирует до конца 2013 года добыть 500 млн куб. м газа, а в 2014 году увеличить объем добычи до 1 млрд куб. м. Согласно новой программе, инвестиции в развитие производства в следующем году составят 1,4 млрд грн», - говорится в сообщении компании.

«Была разработана новая инвестиционная программа, направленная на существенный рост добычи газа и газового конденсата. Увеличение объемов собственной добычи газа – это не только одна из стратегических целей ДТЭК, но и вклад в повышение энергобезопасности Украины», – цитирует генерального директора ДТЭК Максима Тимченко пресс-служба ДТЭК.

В ДТЭК обратили внимание, что на текущий момент «Нефтегаздобыча» эксплуатирует десять скважин, модернизация которых завершится в 2014 году. Кроме того, «Нефтегаздобыча» начинает активное бурение новых скважин. Одну из них – на Семиренковском месторождении – планируют ввести в эксплуатацию уже до конца 2013 года.

«На следующий год запланирован запуск еще трех новых скважин. В том числе, ведется бурение уникальной скважины проектной глубиной 8 тыс. м, что является рекордом в масштабах Украины. Этот проект позволит не только прирастить запасы газа и конденсата, но и получить ценную геологическую информацию о месторождении. Инвестиции в бурение и запуск в эксплуатацию новых скважин в 2014 г. составят свыше 700 млн грн», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ДТЭК - крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Основной продукцией ДТЭК является электроэнергия. В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт∙ч, закупка электроэнергии для поставки потребителям – 53,9 млрд кВт∙ч, добыча угля предприятиями – 39,7 млн тонн, объем обогащения угля – 27,7 млн тонн. ДТЭК экспортирует электроэнергию в 6 стран, угольную продукцию – в 36 стран мира.

Консолидированная выручка ДТЭК в 2012 году составила 82,5 млрд грн, чистая прибыль – 5,9 млрд грн. В 2012 году ДТЭК заплатил 15,5 млрд грн налогов

В угольный блок ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие «Добропольеуголь», Шахта «Белозерская», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.

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Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" возобновили работу

Центральные станции Киевского метрополитена "Крещатик" и "Майдан Незалежности" возобновили работу в обычном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, станции открыты на вход и выход пассажиров.

Утром станции были закрыты из-за повторившейся угрозы взрыва. Поезда метро курсировали в обычном режиме, но проезжали "Крещатик" и "Майдан Незалежности" без остановки.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки продолжался примерно 6 часов.

Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позднее в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.

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Минфин привлек в госбюджет 50 млн долл. и 355 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 10 декабря, привлекло в государственный бюджет 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства в валюте привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США под 7,75% годовых по единственной поданной заявке. Все средства в гривне привлечены в результате размещения 7-летних облигаций под 14,30% годовых также по единственной заявке.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 754,955 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 3 декабря привлек в госбюджет 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн. В текущем месяце Минфин планирует провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 17 и 24 декабря.

По состоянию на 10 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 244,848 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,224 млрд грн, в собственности банков - 81,064 млрд грн, нерезидентов - 9,367 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 9 декабря, с начала года в госбюджет поступило 119,097 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 66,290 млрд грн, на обслуживание госдолга – 29,803 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Соглашение о реверсе газа из Словакии подпишут до конца недели

Украина и Словакия частично подписали соглашение о реверсных поставках газа в Украину, а полное подписание документа ожидается до конца недели.

Об этом в интервью УНИАН сообщила Марлен Холцнер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"Подписание не отложено. Мы вплотную приблизились к полному подписанию. Соглашение уже подписала одна сторона, и сейчас его текст отослан для подписания другой стороне", - сказала Пресс-секретарь, не уточнив, какая из сторон - Украина или Словакия - уже подписала соглашение.

"Ранее были планы, что будет соглашение подписано вместе представителями Украины и Словакии, но эти планы существовали до демонстраций протеста в Киеве, и украинцы решили не ехать в Братиславу на подписание, а было согласовано, что сначала подпишет одна сторона, а затем отошлет текст соглашения для подписания другой стороне. Одна сторона уже подписала, а вторая подпишет до конца недели", - сказала Холцнер.

Она сказала, что подписанты соглашения о реверсных поставках более 10 млрд куб. м газа в год - украинский и словацкий операторы газопроводов "Укртрансгаз" и EUStream.

Как ожидается, обе стороны должны построить непротяженный газопровод-перемычку для реверсных поставок газа, которые планируется начать со второй половины следующего года.

Против реверсных поставок в Украину газа из Словакии резко выступает российский "Газпром".

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Янукович поручил Кабмину подготовить приемлемый вариант Соглашения с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству провести анализ условий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом с тем, чтобы подготовить приемлемый документ для подписания на саммите «Украина – ЕС» в марте 2014 года.

Об этом он заявил во время встречи с тремя экс-президентами Украины, запись которой транслировалась в эфире Первого национального телеканала.

"Следующий саммит в марте месяце, и мы должны до марта эту работу сделать", - сказал Янукович.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день проект соглашения имеет как плюсы, так и минусы. “Там, где есть минусы, мы должны на эти минусы найти ответы, условно говоря, те риски, которые существуют для нашей экономики, мы должны их минимизировать", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым завтра намерена начать переговоры в Брюсселе по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина намерена добиться приемлемых условий путем пересмотра некоторых статей соглашения в части свободной торговли или договориться о компенсационных мерах.

По мнению Президента, в случае подписания соглашения в сегодняшней редакции больше всего пострадают такие сферы украинской экономики, как сельское хозяйство и машиностроение.

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Активы банков Украины в ноябре выросли на 1,8%

Активы банков Украины в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года рост активов банковской системы составил 139 млрд грн, или 12,33%. Общие активы банков в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,6%, - до 1,400 трлн грн, с начала года рост составил 132 млрд грн, или 10,41%.

В структуре общих активов предоставленные кредиты составили 63,6%, вложения в ценные бумаги - 9,1%, дебиторская задолженность - 7%, корреспондентские счета в других банках - 5,6%, наличные средства, банковские металлы и средства в Нацбанке - 5,1%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%, начисленные доходы к получению - 3,9%.

Обязательства банков в ноябре выросли на 20 млрд грн, или на 1,88%, - до 1,082 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 432,5 млрд грн, или 40%, средства субъектов хозяйствования - 217,6 млрд грн, или 20,1%, межбанковские кредиты и депозиты - 107 млрд грн, или 9,9%.

Капитал банков в ноябре вырос на 1,6 млрд грн, или на 0,88%, - до 183,9 млрд грн и составил 14,5% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков не изменился и составляет 183,5 млрд грн.

По состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,8% - до 1,244 трлн грн, с начала года рост активов составил 10,4%. Общие активы банков в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, с начала года рост составил 8,7%.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

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ДТЭК и «Донбассэнерго» выкупили право на экспорт электроэнергии за рубеж

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, и энергогенерирующая компания «Донбассэнерго», подконтрольная бизнесмену Игорю Гуменюку, на аукционе по экспорту электроэнергии в 2014 году выкупили 1,78 ГВт мощности государственного сечения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, «ДТЭК Трейдинт» полностью выкупил доступ к 650 МВт сечения «Остров Бурштынской ТЭС – энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии» за 512 тыс. грн, а также 235 МВт по направлению передачи Добротворская ТЭС – Замость (Польша) за 20 тыс. грн. Компания «ДТЭК Востокэнерго» выкупила 200 МВт Молдавского сечения за 115 тыс. грн и 600 МВт в направлении Беларуси за 60 тыс. грн.

Кроме этого, компания «Донбассэнерго», контрольный пакет акций которой в размере 60,77% в августе на приватизационном конкурсе приобрела донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», выкупила доступ к 100 МВт сечения в Молдавском направлении за 102,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, на участие в годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2014 году, который состоялся 10 декабря, подали заявки 5 компаний: госпредприятие «Укринтерэнерго», ООО «ТЭК», «Донбассэнерго», «ДТЭК Трейдинг» и «ДТЭК Востокэнерго».

На протяжении последних двух лет монопольным положением по экспорту электроэнергии с территории Украина в страны ЕС, Молдову и Беларусь обладал крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, однако компания не исключает появления новых игроков на рынке в 2014 году.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

УНИАН