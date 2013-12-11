У США решение украинской власти разогнать силой мирный Евромайдан вызывает «отвращение» - Госсекретарь

У США решение украинской власти разогнать силой мирный Евромайдан в Киеве ночью 11 декабря вызывает «отвращение».

Об этом говорится в Заявлении о событиях в Украине Государственного секретаря США Джона Керри, которое приводит «Голос Америки».

«США выражают свое отвращение относительно решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназначенцев, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству. Этот ответ является неприемлемым и не подобает демократии», - отмечает Керри.

По его словам, на прошлой неделе в Брюсселе и Молдове, он публично «подчеркнул важность того, чтобы все стороны избегали насилия, и призывал Президента Януковича воплотить надежду украинского народа».

«Мы сообщаем украинскому правительству нашу озабоченность», - отмечает Госсекретарь США.

Госсекретарь отметил, что «вице-президент Байден дал понять президенту Януковичу во время вчерашнего телефонного разговора, что уважение к демократическим принципам, включительно со свободой собраний, имеет основополагающее значение в том, как Соединенные Штаты подходят в Украине. Это универсальная, а не сугубо американская ценность».

Керри отмечает, что «на протяжении недель мы призывали президента Януковича и его правительство прислушиваться к голосу своего народа, который хочет мира, справедливости и европейского будущего. Вместо этого, похоже, что сегодня ночью лидеры Украины сделали совсем другой выбор».

Как заявил Керри, США призывают «к максимальной сдержанности. Жизнь человека должна быть защищена. Украинская власть несет полную ответственность за безопасность украинского народа».

В то же время, по словам Керри, «в то время, как улицами Киева раздаются церковные звоны, Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины. Он заслуживает лучшего».

(После начала штурма спецназовцами на Майдане Незалежности в ночь на 11 декабря в Михайловском золотоверхом соборе забили в колокола – УНИАН).