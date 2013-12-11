На Майдане продолжается противостояние между силовиками и митингующими

Вокруг Майдана Незалежности в Киеве продолжается противостояние между милицией и митингующими.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны улицы Институтской после прорыва баррикады и вмешательства в конфликт Виталия Кличко обе стороны пока воздерживаются от силовых действий.

Вместе с тем, со стороны улицы Михайловской в направлении Дома профсоюзов, где находится штаб митингующих, продолжается противостояние с силовиками. В частности, кто-то запустил салютную ракету.

В то же время, как сообщают очевидцы, неподалеку от Киево-печерской лавры сконцентрировано большое количество автобусов с мужчинами в гражданской одежде.

Сейчас работники коммунальных служб убирают имущество, которое осталось на Майдане после того, как митингующих вытеснил спецназ по улице Крещатик со стороны Европейской площади. В уборке мусора также задействованы подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часа ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм. Противостояние длится до сих пор.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон Евромайдана, а США выразили «свое отвращение относительно решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназначенцев, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству».

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