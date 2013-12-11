Эштон: властям Украины не нужно было действовать под прикрытием ночи

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон с грустью наблюдает, как милиция применяет силу к митингующим на Майдане Незалежности в Киеве, и призывает к диалогу.

Об этом идет речь в ее заявлении, которое распространило Предстваництво ЕС в Украине, передает «Украинская правда».

«Я все еще в Киеве. Я была среди вас на Майдане вечером и меня поразила решительность украинцев, которые выступали за европейскую перспективу страны», - отметила Эштон.

«В настоящее время, несколько часов спустя, я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева», - отметила она.

«Власти не нужно было действовать под прикрытием ночи, чтобы начать общение с обществом с помощью милиции», - отметила Эштон.

«Диалог с политическими силами и обществом и использование аргументов - это всегда лучше, чем аргумент силы», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 10-11 декабря в Киеве находится Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политики безопасности Кэтрин Ештон, которая накануне штурма провела встречу с Януковичом и посетила Евромайдан.

Также 10 декабря в Киев прибыла заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

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