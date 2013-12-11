Польша вызвала посла Украины в связи с событиями в Киеве

Варшава. Министерство иностранных дел Польши в среду вызвало к себе на разговор посла Украины Маркияна Мальского в связи с последними событиями в Киеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский в своем Twitter.

"Посол Украины вызван в МИД на 10 часов (варшавского времени). Мы призываем к диалогу, осуждаем насилие", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 декабря представители силовых структур начали силовой разгон Евромайдана. Милиция начала оттеснять протестующих с баррикад, произошли столкновения между протестующими и силовиками. Кроме того, “Беркут” несколько часов штурмовал КГГА и Дом профсоюзов.

Закрыты на вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик”.