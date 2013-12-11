"Беркут" штурмовал Майдан

01:33. «БЕРКУТ» НА ИНСТИТУТСКОЙ НАЧАЛ ЛОМАТЬ БАРРИКАДЫ

Около 1.00 ночи «Беркут» начал ломать баррикады на улице Институтской, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на очевидцев.

Огромное количество «Беркута» движется от Оперного театра в сторону Киеврады.

Люди поют гимн, кричат: "Милиция с народом" и "Вместе и до конца". Кроме того, митингующие бросают у силовиков снег и льют воду.

На лестнице КГГА собралось около 200 человек. На площади перед горсоветом - около 100 человек, которые окружили милицию. Милиция зачитывает постановление Печерского райсуда суда о проведении мероприятий по делу относительно блокировки тротуаров, дорог, путем размещения на них разных предметов.

Судебный исполнитель Лариса Сабодаш окружена приблизительно 10-ю милиционерами. Она зачитала постановление и ушла.

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Силовики движутся на Майдан Незалежности с разных сторон. «Их просто тьма» - депутат

Силовики движутся на Майдан Незалежности в Киеве с разных сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдан Незалежности со стороны Михайловской площади следуют колонны «Беркута», а с Малой Житомирской стягивают водометы.

Напомним, около 1.00 ночи «Беркут» начал ломать баррикады на улице Институтской.

Огромное количество «Беркуту» движется от Оперного театра в сторону Киеврады.

Люди поют гимн, кричат: "Милиция с народом" и "Вместе и до конца". Кроме того, митингующие бросают в силовиков снег и льют воду.

На лестнице КГГА собралось около 200 человек. На площади перед горсоветом собрались около 100 человек, которые окружили милицию. Милиция зачитывает постановление Печерского райсуда суда о применении мероприятий по делу относительно блокировки тротуаров, дорог, путем размещения на них разных предметов. Судебный исполнитель Лариса Сабодаш окружена приблизительно 10-ю милиционерами. Она зачитала постановление и ушла.

1:37. Силовики собираются прорвать баррикаду со стороны Михайловской площади. Об этом сообщил депутат Андрей Шевченко, присутствующий на месте. "Основная часть сил сейчас собрана там. Яценюк, Турчинов пытаются сдержать милицию. Их (силовиков) просто тьма", - сказал Шевченко.

1:40. Возле ЦУМа - грузовой автомобиль, в который загружают части баррикад. Техника отгорожена плотным рядом внутренних войск. Сама баррикада окружена со всех сторон представителями внутренних войск. Протестующих в середине лагеря нет, поэтому никто не оказывает сопротивления.

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02:05. К Майдану Незалежности стянуты около трех тысяч силовиков

Майдан Незалежности в Киеве, где с 1 декабря был установлен палаточный городок участников акции протеста за евроинтеграцию Украины, окружен плотными рядами спецназа в полной экипировке.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники милиции окружили Майдан почти по периметру. Первый ряд силовиков защищен щитами.

На Майдане присутствуют, по меньшей мере, 2-3 тысячи бойцов спецназа.

Пока никаких активных действий относительно участников мирной акции силовики не проводят, так же, как такие действия не проводят относительно них и митингующие.

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02:31. Милиция начала оттеснять митингующих с баррикад на ул. Институтской в сторону Майдана

Около 2-х часов ночи 11 декабря милиция начала оттеснять митингующих с баррикад на ул. Институтской в сторону Майдана Незалежности, передает корреспондент УНИАН.

Перед этим, сообщал «#эЄвроМайдан», со стороны Институтской подошли две колонны "Беркута" и ВВ. Перед ними стоит шеренга народных депутатов. За депутатами - шеренга ветеранов и афганцев.

«Беркут» со стороны Институтской, не сумев разорвать цепь мирных протестующих, сначала отошел на несколько десятков метров. А затем, в 01.54, на Институтской начались столкновения митингующих с бойцами «Беркута».

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Михайловской площади и Малой Житомирской улицы в сторону Майдана движутся колонны сотрудников «Беркута», а также водометы.

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«Беркут» прорвался на Майдан Незалежности со стороны ул. Михайловской и со стороны «Украинского дома»

«Беркут» прорвался на Майдан Незалежности со стороны ул. Михайловской и со стороны «Украинского дома».

Как передает корреспондент УНИАН, 2:07, силовики прорвали баррикады со стороны «Украинского дома» и движутся по Крещатику, оттесняя людей в направлении Майдана.

Активисты стоят перед "Беркутом" на Институтской. Активисты просят "Беркут" не штурмовать Дом профсоюзов. На 8 этаже здания находится столовая, в которой находятся женщины. В связи с этим активисты просят бойцов спецподразделений не штурмовать этот этаж и не наносить вреда людям, которые находятся там.

2.19. «Беркут» прорвался со стороны ул. Михайловской, сейчас подходит к сцене, где защитники Майдана приготовились к обороне. На сцене много девушек и женщин.

Также "Беркут" начал штурм со стороны Институтской, несмотря на присутствие там народных депутатов.

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Силовики не пропускают никого, даже журналистов, на Майдан Незалежности

Со стороны Европейской площади к Майдану Незалежности подогнали большое количество техники, машины «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, ул. Крещатик со стороны Европейской площади, которая еще 9 декабря была перегорожена грузовиками и автобусами, перегорожена также живыми цепями бойцов ВВ, которые не пропускают никого, даже представителей СМИ, в сторону Майдана.

На вопрос корреспондента УНИАН, почему нельзя пройти даже прессе, один из спецназовцев ответил: «Нам дали такой приказ». На уточняющий вопрос: «Почему?», он промолчал.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часа ночи силовики начали штурм Майдана Незалежности, где установлен палаточный городок участников мирной акции за евроинтеграцию Украины.

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03:19. С Европейской площади через кордон «Беркута» на Майдан Незалежности беспрепятственно прошли провокаторы

В 2.45 с Европейской площади через кордон «Беркута» на Майдан Незалежности беспрепятственно прошли провокаторы.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники «Беркута» беспрепятственно пропустили через внешнюю границу около 20 спортивного вида молодчиков.

Группа молодых людей движется в сторону Майдана Незалежности.

В 2.51. Пишет народный депутат Леся Оробец в «Фейсбук»: «Беркут оттесняет. Руководители милиции на уровне генералов обещают не бить, лишь дать возможность коммунальщикам зачистить периметр. При этом мы уже двух людей вытащили из автозаков. Еще троих вроде бы задержали. Видела регионала Oleg Tsarov».

Как сообщал УНИАН, сегодня около часа ночи силовики начали штурм Майдана Незалежности.

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На Майдане активисты пытаются затушить пылающую палатку. Рядом неподвижно стоят «беркутовцы». Депутаты сдерживают тяжелую технику на Институтской

На Евромайдане в Киеве, который штурмуют силовики, загорелась палатка.

Активисты пытаются затушить палатку. Рядом неподвижно стоят беркутовцы.

В то же время, народные депутаты сдерживают тяжелую технику на Институтской.

Депутаты от «УДАРа» Виталий Чугунников, Роман Чернега и депутат Ивано-Франковского горсовета Юрий Соловей не дают проехать тяжелой технике вниз по улице Институтской к Майдану.

Депутаты стоят посреди улицы на дороге, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Чугунникова, когда пыталась прорваться первая машина, нардепов, невзирая на то, что они представились, повалили на землю «беркутовцы» и держали 10 минут.

Сейчас депутаты стоят на углу Институтской и Банковой и пытаются собой заблокировать проезд техники на Майдан Незалежности.

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"Беркут" прорвал баррикаду со стороны Европейской площади

В 3.00 "Беркут" прорвал баррикаду со стороны Европейской площади. Силовики прошли первый ряд палаток, но остановились неподалеку от сцены, где сконцентрировалась значительная часть защитников Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, со сцены людей успокаивает Руслана. До сих пор стоит баррикада на ул. Институтской, сейчас нардепы и протестующие блокируют подъезд к ней тяжелой техники. Баррикаду со стороны Европейской площади разбирают неизвестные лица в оранжевых жилетах, по словам народных депутатов, это – «титушки».

Судя по реакции соцсетей, люди активно подходят и едут на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, оцепление силовиков никого не пропускает в сторону Майдана.

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Возле баррикады со стороны ул. Институтской начались столкновения между спецназом и митингующими

В 3.10 возле баррикад со стороны улицы Институтской начались столкновения между митингующими и спецназом.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим спецназ и неизвестные лица в оранжевых жилетах пытались прорвать баррикаду из улицы Институтской.

По меньшей мере, 500 бойцов спецназа время от времени с одной и с другой стороны Институтской бросали дымовые шашки в участников акции протеста, однако преодолеть кордон им не удалось.

Потом начались столкновения между «беркутом» и митингующими, которых около трех сотен.

В ход пошли резиновые дубинки.

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В столичной милиции разгон Евромайдана объяснили наличием решения суда о разблокировании проезжей части Крещатика

В столичной милиции стягивание большого количества силовиков на Майдан Незалежности объяснили наличием решения суда относительно разблокирования проезжей части Крещатика, передает корреспондент УНИАН.

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Разгона палаточного городка на Майдане не будет, речь идет исключительно об освобождении центральных автодорог столицы – ГУ МВД

В милиции заверяют, что разгона палаточного городка на Майдане Незалежности не будет, речь идет исключительно о выполнении решения суда относительно освобождения центральных автодорог столицы.

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции со ссылкой на слова исполняющего обязанности начальника Главного управления МВД в Киеве Валерия Мазана.

«Речь не идет о разгоне палаточного городка на Майдане, а речь идет исключительно о выполнении решения суда относительно освобождения транспортных магистралей», - процитировали слова Мазана в ОСО.

В то же время сейчас – в 3.40 - продолжаются столкновения между митингующими, которые защищают от спецназа баррикаду на ул. Институтской, часть которой уже снесена, но последующему продвижению силовиков мешают несколько сотен участников акции протеста.

Также в данное время непосредственно на Майдане Незалежности находятся около трех тысяч митингующих.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часа ночи силовики начали штурм Майдана Незалежности.

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«Беркут» получил приказ расчистить проезжую часть ул. Крещатик

«Беркут» получил приказ расчистить проезжую часть ул. Крещатик в Киеве.

Корреспондент УНИАН пообщался с офицером «Беркута», который сообщил, что силовики получили приказ освободить проезжую часть Крещатика.

Со стороны Европейской площади к Крещатику следует строительная техника, по-видимому, для снесения баррикад, установленных на Майдане Незалежности участниками акции за евроинтеграцию Украины.

2.30. Начали бить колокола в Михайловском соборе. А между тем "Беркут" пытается расчистить баррикаду по ул. Институтской от протестующих, вероятно, для прохода тяжелой техники. Тащат задержанных протестующих, избит народный депутат от "Батькивщины" Андрей Пышный.

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03:54. ГАИ не пропускает машины в центр Киева, где продолжается штурм Майдана

Посты ГАИ не пропускают машины в центр Киева.

Так, около метро "Почтовая площадь" гаишники не пропускают авто в сторону центра Киева, сообщает "Обозреватель".

На просьбу объяснить причину, работники ГАИ заявили, что это "приказ сверху".

Напомним, бойцы специального назначения внутренних войск и "Беркут" пытаются прорвать баррикады вокруг Евромайдана.

Ранее в оппозиции заявили, что на час ночи запланирована спецоперация по зачистке Евромайдана подразделениями внутренних войск и "Беркута".

Источник: http://obozrevatel.com/politics/90425-gai-ne-propuskaet-mashinyi-v-tsentr-kieva.htm

Как сообщал УНИАН, судя по реакции соцсетей, люди активно подходят и едут на Майдан Незалежности.

Однако, оцепление силовиков никого не пропускает в сторону Майдана – говорят, «получили приказ».

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04:22. Милиции не удается прорвать кордон со стороны ул. Институтской, хотя противостояние длится уже свыше трех часов

Милиции не удается прорвать кордон со стороны ул. Институтской, хотя противостояние на Майдане Незалежности длится уже свыше трех часов.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, баррикаду спецназу удалось пересечь, и теперь работники коммунальных служб ее растаскивают, металлические щиты распиливают с помощью болгарок и оттаскивают в сторону Институтской.

Отметим, что митингующие после ослабления столкновений предоставляют возможность бойцам спецназа шеренгой отойти назад, а в случае, если кто-то в столкновении потерял щит, – передают его назад стражам порядка.

В то же время со сцены Евромайдана выступил лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк, который назвал «недолугим» решение Виктора Януковича разогнать Майдан в то время, когда в Киеве присутствуют представители Европы.

Как сообщал УНИАН, 10-11 декабря в Киеве находится Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политики безопасности Кэтрин Эштон, которая накануне штурма провела встречу с Януковичем и посетила Евромайдан.

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04:57. Кличко остановил столкновения митингующих и спецназа со стороны ул. Институтской. На Майдан прибывают люди, которые присоединяются к участникам акции

Народный депутат Украины, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко пришел на место столкновения митингующих и спецназа со стороны ул. Институтской.

Как передает корреспондент УНИАН, он прошел сквозь шеренги спецназа к митингующим и ведет переговоры с двумя сторонами противостояния.

С его приходом столкновения прекратились, и митингующим даже удалось продвинуться вверх по ул. Институтской, потеснив спецназ.

Теперь обе стороны противостояния выстроились шеренгами друг напротив друга поперек улицы Институтской и не совершают никаких действий.

В то же время на Майдан Незалежности прибывают люди, которые присоединяются к участникам Евромайдана.

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Со сцены Евромайдана зачитали закон Украины, которым запрещается выполнение решений суда после 22.00

Со сцены Евромайдана в Киеве зачитали закон Украины, которым запрещается выполнение решений суда после 22.00.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, согласно закону, выполнение судебных решений запрещено в ночное время, если оно не началось до 22.00 и не связано с угрозой для здоровья и жизни других людей.

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Эштон: Властям Украины не нужно было действовать под прикрытием ночи, чтобы начать общение с обществом с помощью милиции

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон с грустью наблюдает, как милиция применяет силу к митингующим на Майдане Незалежности в Киеве, и призывает к диалогу.

Об этом идет речь в ее заявлении, которое распространило Предстваництво ЕС в Украине, передает «Украинская правда».

«Я все еще в Киеве. Я была среди вас на Майдане вечером и меня поразила решительность украинцев, которые выступали за европейскую перспективу страны», - отметила Эштон.

«В настоящее время, несколько часов спустя, я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева», - отметила она.

«Власти не нужно было действовать под прикрытием ночи, чтобы начать общение с обществом с помощью милиции», - отметила Эштон.

«Диалог с политическими силами и обществом и использование аргументов - это всегда лучше, чем аргумент силы», - подчеркнула она.

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Мир осудил украинскую власть за силовой разгон Майдана

Представители международного сообщества негативно отреагировали на сегодняшнюю попытку разгона Евромайдана.

Глава МИД Швеции Карл Бильдт написал в Твиттере, что с обеспокоенностью следит за событиями, которые происходят сейчас на Майдане Незалежности. "Мы следим за событиями на Майдане в данный момент с глубокой обеспокоенностью", - написал Бильдт.

"Репрессии – это не путь вперед для Украины – должна быть реформа", - отметил он, передает «Украинская правда».

В свою очередь Посол США Джеффри Пайетт написал, что "оппозиция демонстрирует сдержанность Ганди. Церковные колокола звонят".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс: "Беркут выталкивает мирных демонстрантов с Евромайдана. Использован слезоточивый газ. Это доказательство того, как правительство готово к диалогу. Плачевно".

Депутат Европарламента, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт: "Насилие в Киеве должно быть прекращено немедленно! Кэтрин Эштон должна вернуться на Евромайдан для защиты протестующих. Мы с Украиной".

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МВД заявляет, что «противоправные действия по отношению к правоохранителям будут квалифицированы как организация массовых беспорядков»

МВД Украины призывает участников акций не поддаваться на провокации и попытки манипулирования общественным мнением и заявляет, что «противоправные действия по отношению к правоохранителям будут квалифицированы как организация массовых беспорядков».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, «в сети Интернет появилась информация о том, что якобы в спецавтомобилях «автозак» работники милиции совершили избиение людей преклонных лет, задержанных во время противостояний на Майдане Незалежности в Киеве.

МВД заявляет, что эти сообщения не отвечают действительности и являются ничем иным, как попыткой отдельных политиков манипулировать общественным мнением».

При этом Министерство внутренних дел призывает граждан не поддаваться на провокации и заявляет: «Противоправные действия по отношению к правоохранителям будут квалифицированы как организация массовых беспорядков».

В сообщении подчеркивается, что «милиция сейчас не применяет к митингующим слезоточивый газ и спецсредств. Однако в МВД заверяют, что адекватно будут реагировать на правонарушение в пределах полномочий, предоставленных Законом Украины «О милиции».

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Кличко: Попыткой во второй раз разогнать Евромайдан Янукович закрыл путь к любым компромиссам

Попыткой во второй раз разогнать Евромайдан Виктор Янукович закрыл путь к любым компромиссам, к которым призывали некоторые политики и общественные деятели, заявляет лидер "УДАРа" Виталий Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», Кличко отметил: "Компромиссов с головорезами и диктаторами быть не может. От них нужно избавляться. И сегодня вопрос номер один - однозначно отставка Януковича и всей его гнилой власти. Странно будет отныне слышать о каких-то компромиссах в виде "технических правительств" или изменений Конституции. Это все будет манипуляцией и игрой в интересах Януковича и сохранения его власти. Ведь главное зло - это сам Янукович, все другое - им создано".

Кличко подчеркнул, что его главная цель - полное изменение власти и наказания всех без исключения виновных в зачистках Майдана и провокациях на Банковой.

"Я ответственно заявляю, что вместе с гражданами, которые выразили на майданах по всей стране свое недоверие и неуважение к власти Януковича, буду делать все, чтобы эту власть изменить как можно быстрее", - подчеркнул Кличко.

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У США решение украинской власти разогнать силой мирный Евромайдан в Киеве ночью 11 декабря вызывает «отвращение» - Госсекретарь

У США решение украинской власти разогнать силой мирный Евромайдан в Киеве ночью 11 декабря вызывает «отвращение».

Об этом говорится в Заявлении о событиях в Украине Государственного секретаря США Джона Керри, которое приводит «Голос Америки».

«США выражают свое отвращение относительно решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназначенцев, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству. Этот ответ является неприемлемым и не подобает демократии», - отмечает Керри.

По его словам, на прошлой неделе в Брюсселе и Молдове, он публично «подчеркнул важность того, чтобы все стороны избегали насилия, и призывал Президента Януковича воплотить надежду украинского народа».

«Мы сообщаем украинскому правительству нашу озабоченность», - отмечает Госсекретарь США.

Госсекретарь отметил, что «вице-президент Байден дал понять президенту Януковичу во время вчерашнего телефонного разговора, что уважение к демократическим принципам, включительно со свободой собраний, имеет основополагающее значение в том, как Соединенные Штаты подходят в Украине. Это универсальная, а не сугубо американская ценность».

Керри отмечает, что «на протяжении недель мы призывали президента Януковича и его правительство прислушиваться к голосу своего народа, который хочет мира, справедливости и европейского будущего. Вместо этого, похоже, что сегодня ночью лидеры Украины сделали совсем другой выбор».

Как заявил Керри, США призывают «к максимальной сдержанности. Жизнь человека должна быть защищена. Украинская власть несет полную ответственность за безопасность украинского народа».

В то же время, по словам Керри, «в то время, как улицами Киева раздаются церковные звоны, Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины. Он заслуживает лучший». (После начала штурма спецназовцами Майдане Незалежности сегодня ночью в Михайловском золотоверхому соборе забили в колокола – УНИАН).

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07:04. На Майдане Незаежности в Киеве продолжается противостояние между силовиками и митингующими

Вокруг Майдана Незалежности в Киеве продолжается противостояние между милицией и митингующими.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны улицы Институтской после прорыва баррикады и вмешательства в конфликт Виталия Кличко обе стороны пока воздерживаются от силовых действий.

Вместе с тем, со стороны улицы Михайловской в направлении Дома профсоюзов, где находится штаб митингующих, продолжается противостояние с силовиками. В частности, кто-то запустил салютную ракету.

В то же время, как сообщают очевидцы, неподалеку от Киево-печерской лавры сконцентрировано большое количество автобусов с мужчинами в гражданской одежде.

Сейчас работники коммунальных служб убирают имущество, которое осталось на Майдане после того, как митингующих вытеснил спецназ по улице Крещатик со стороны Европейской площади. В уборке мусора также задействованы подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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МВД называет штурм Майдана «мероприятиями по благоустройству территории», которые проводились ночью для удобства граждан

МВД заявляет, что «мероприятия по благоустройству территории вокруг Майдана Незалежности» осуществлялись ночью для того, чтобы не создавать дополнительных неудобств гражданам, которые проживают или работают в столице.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

При этом «МВД официально заявляет, что работники милиции и военнослужащие внутренних войск во время событий на Майдане Незалежности не применяли слезоточивый газ и другие спецсредства по отношению к митингующим».

«Работники коммунальных служб столицы осуществляли мероприятия по благоустройству территории вокруг Майдана Незалежности в ночное время для того, чтобы избежать дополнительных препятствий и неудобств для движения транспорта и граждан, поскольку продолжается рабочая неделя», - говорится в сообщении.

Также в МВД «еще раз напоминают об уголовной ответственности за сопротивление, а также совершение насилия относительно работника правоохранительного органа».

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Церковь осудила действия силовиков сегодня ночью на Майдане

Представители духовенства отреагировали на события в ночь на среду на Майдане в Киеве. Вскоре после того, как началось «зачистка» силовиками центра Киева от баррикад митингующих, на территории Михайловского золотоверхого монастыря (УПЦ Киевского патриархата) забили в колокола.

Кроме того, реакцию на «расчистку» Майдана распространил в своем заявлении Синод Украинской греко-католической церкви, передает Радио «Свобода».

«Мы глубоко обеспокоены действиями силовых структур на Майдане под покровом ночи. Мы осуждаем действия, которые направлены на ограничение гражданских прав, в частности свободу высказывания и мирного волеизъявления граждан Украины. Мы заявляем о нашей поддержке и солидарности со всеми теми, кто на Майдане свидетельствуют о достоинстве свом, своих ближних и своего народа. Мы решительно поддерживаем мирный характер этого общественного собрания и заявляем о невосприятии любого вида насилия», – говорится в заявлении Синода УГКЦ.

Милиция начала штурмовать баррикад Евромайдане около часа ночи. Уже освобождена территория возле Киевской мэрии, большая часть Хрещатика и улица Институтская.

В помещении КГГА продолжают оставаться люди, сейчас эпицентр событий - у Дома профсоюзов, где митингующие препятствуют сиовикам войти в здание.

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07:55. Митингующие продолжают удерживать баррикады на Майдане Незалежности со стороны ул. Институтской и Дома профсоюзов

Митингующие продолжают удерживать баррикады на Майдане Незалежности со стороны ул. Институтской и Дома профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены на Майдане Незалежности остались преимущественно женщины и люди старшего возраста.

Основная часть митингующих удерживают баррикады с улицы Институтской и у Дома профсоюзов.

Народные депутаты и общественные деятели со сцены призывают всех неравнодушных прийти на Майдан и присоединиться к акции протеста. Сейчас на Майдане находятся около трех тысяч митингующих.

Внутренние войска и «беркут» окружили Майдан Незалежности от ул Институтской до Дома профсоюзов. Они перегородили Крещатик со стороны Европейской площади.

На ул. Крещатик со стороны Европейской площади стоит около 20 автобусов с затонированными стеклами.

Также кордон ВВ стоит на ул. Крещатик со стороны ул. Прорезной.

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МВД заявляет, что во время «разблокирования центра Киева» пострадали 10 правоохранителей

Министерство внутренних дел заявляет, что «во время исполнения постановления суда о разблокировании центра Киева пострадали уже 10 правоохранителей».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

Согласно сообщению, «на Майдане Незалежности участники акции во главе с народными депутатами от оппозиции оказывают сопротивление представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и работникам коммунальных служб во время исполнения ими постановления суда о разблокировании центра столицы».

«Нардепы призывают присутствующих на митинге граждан оказывать сопротивление коммунальщикам и работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, тем самым препятствуя им исполнять решение суда о разблокировании проезжей части улиц в районе Майдана Незалежности», - заявили в МВД.

Кроме того, говорится в сообщении «народные депутаты и их помощники препятствуют подъезду коммунальной техники путем перекрытия своими автомобилями центральных улиц Киева».

«Продолжаются силовые противостояния мтингующих с правоохранителями, во время которых работникам органов внутренних дел наносятся удары, у них вырываются средства индивидуальной обороны (щиты, противоударные шлемы и т. п.). По состоянию на 4 часа утра уже имеется информация о получении телесных повреждений 10-ю военнослужащими внутренних войск», - заявили в МВД.

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Во время ночных столкновений со спецназовцами на Майдане Незалежности задержаны 8 человек - милиция

Во время ночных столкновений со спецназовцами на Майдане Незалежности в Киеве задержаны 8 человек за мелкое хулиганство.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

Задержанные были доставлены в Шевченковское райуправление столичной милиции и после составления административных протоколов были отпущены.

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Штаб митингующих забаррикадирован изнутри

Штаб митингующих забаррикадирован изнутри.

Как передает корреспондент УНИАН, баррикады построены на входе на первый и второй этажи Дома профсоюзов.

Попасть в штаб возможно только под стеной Дома профсоюзов со стороны Михайловской площади, перелезая через баррикады. Со стороны улицы Крещатик здание окружено несколькими шеренгами “Беркута”.

Бойцы спецподразделений и люди в одежде МЧС в большом количестве окружают Майдан Незалежности со стороны Европейской площади.

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Правоохранители несколько ослабили оцепление Майдана со стороны улицы Институтской.

Правоохранители несколько ослабили оцепление Майдана Незалежности со стороны улицы Институтской.

Как передает корреспондент УНИАН, там теперь только одна шеренга “беркутовцев”, тогда как несколько часов назад были четыре.

На других подходах к Майдану, а именно: со стороны Дома профсоюзов и Европейской площади, милиции по-прежнему очень много.

Со сцены все время призывают киевлян присоединяться к Майдану. Люди по-прежнему могут пройти на Майдан со стороны Михайловской улицы и со стороны площади Льва Толстого.

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09:17. “Беркут” начал штурм КГГА

Бойцы спецподразделения “Беркут” начали штурмовать здание Киевской городской государственной администрации.

Как сообщают некоторые телеканалы, в том числе “5 канал”, “Беркут уже применил слезоточивый газ к тем, кто держит там оборону.

По данным корреспондента УНИАН, митингующие поливают “беркутовцев” водой из брандспойтов со второго этажа здания КГГА, вход в которое заблокирован тремя автобусами “беркутовцев”.

Бойцы «Беркута» пока стоят, не пытаясь штурмовать мэрию.

Между тем один из координаторов митинга на Майдане Незалежности призвал собравшихся идти к зданию Киевской городской государственной администрации в связи с возможным штурмом.

Сейчас часть людей уже отправились туда.

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Митингующие призывают киевлян присоединяться к ним Майдане, чтобы предотвратить разгон

Один из активистов Майдана Незалежности обратился ко всем киевлянам с призывом, чтобы они срочно приходили на Майдан, чтобы предотвратить разгон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал со сцены, выступая перед митингующими.

Он также выразил надежду, что иностранные дипломаты смогут помочь своим влиянием в нынешней ситуации в Украине.

Также один из активистов Майдана Незалежности отметил, что бойцы “Беркута” и ВВ покинули баррикады митингующих со стороны улицы Михайловской.

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Штурмом на месте руководит начальник киевского “Беркута”

Штурмом “Беркута” на Майдане Незалежности руководит начальник киевского “Беркута” Сергей Косюк.

Как передает корреспондент УНИАН, Косюк вместе с другими “беркутовцами” и в окружении четырех штатских в 9.10 провел короткое совещание со стороны площади Европейской, обсуждая дальнейшие планы.

На вопрос корреспондента УНИАН, будет ли штурм, Косюк ответил: “Я не знаю, о чем вы говорите”.

По состоянию на 9.25 возле Дома Профсоюзов собралось 300 “беркутовцев”, а также подъехало 7 пустых автобусов.

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Бойцы «Беркута» пока отступили от здания КГГА

Бойцы «Беркута» отступили от здания Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как митингующие облили «беркутовцев» водой из брандспойтов со второго этажа КГГА, спецназовцы зашли в свои автобусы. Но никуда не едут.

Между тем на площади перед мэрией уже собрались несколько тысяч митингующих.

Вместе с тем со стороны площади Льва Толстого двигаются в направлении мэрии два больших автобуса с правоохранителями.

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Митингующие заблокировали автобусы “Беркута”, которые следовали к КГГА

Митингующие заблокировали автобусы “Беркута”, которые стоят на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Крещатика.

Как передает корреспондент УНИАН, автобусы следовали к зданию КГГА.

Первый автобус покидает перекресток. Под колеса второго автобуса, который стоит чуть дальше, ложатся люди, чтобы он не двигался.

Митингующие требуют, чтобы автобусы с «беркутовцами» развернулись в направлении площади Льва Толстого и уехать прочь.

Ближе к мэрии митингующие встали живым кордоном, чтобы не пустить “беркутовцев” на помощь тем, которые заблокированы митингующими возле мэрии.

Как сообщалось, бойцы спецподразделения “Беркут” прибыли под здание Киевской городской государственной администрации.

Митингующие стали поливать “беркутовцев” водой из брандспойтов со второго этажа здания КГГА, вход в который заблокирован тремя автобусами “беркутовцев”.

Пока спецназовцы отступили.

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На Майдане Незалежности, который выстоял ночной штурм, уже собралось более 10 тысяч митингующих

На Майдане Незалежности, который выстоял ночной штурм, уже собралось более 10 тысяч митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, киевляне, несмотря на то, что станции метрополитена «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты для пассажиров, продолжают присоединяться к митингующим.

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Часть милицейских автобусов покидают Майдан Незалежности

Часть милицейских автобусов покидают Майдан Незалежности, двигаясь в сторону Европейской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время на место, с которого уехали автобусы милиции, прибывают другие автобусы марки “Богдан”.

Таким образом, на Майдане со стороны Европейской площади сейчас находится больше 10 автобусов.

Однако автобусы “Богдан” пустые.

Милицейские автобусы с тонированными окнами, поэтому неизвестно, есть ли в них правоохранители.

Проезд на саму Европейскую площадь все еще перекрыт двумя большими автобусами, а также автомобилями милиции.

Участники митинга находятся в окружении бойцов спецподразделений милиции.

Большое количество их базируется также с обеих сторон от дороги у Дома профсоюзов.

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«Беркут» начал массово применять слезоточивый газ у здания Киевской мэрии

Бойцы спецподразделений «Беркут» начали массово применять слезоточивый газ у здания Киевской мэрии, что было воспринято протестующими как новая попытка штурма.

После нескольких минут ожесточенного противостояния три стоявших на подходе к зданию автобуса, заполненного бойцами спецподразделений, начали выдвигаться по Крещатику в сторону противоположную Майдану Незалежности.

Протестующие кричат “Банду геть!”.

В это же время киевляне массово прибывают к зданию Киевской городской государственной администрации со стороны улицы Богдана Хмельницкого.

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Митингующие заняли территорию на Майдане, с которой ночью их оттеснили п