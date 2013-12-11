Центр Киева переполнен автобусами с бойцами МВД

Центральные улицы Киева в среду утром переполнены автобусами спецподразделений МВД, часть их которых блокирует подходы к Майдану Незалежности.

В ночь на 11 декабря сотрудники МВД начали вытеснять мирных протестующих с Майдана Незалежности, а утром бойцы «Беркута» предприняли попытку взять штурмом здание Киевской городской мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, на участке улицы Крещатик от площади Европейской и до Майдана находится более двух десятков автобусов. На прилегающих к Майдану улицах также находятся десятки автобусов, часть из которых стоят пустыми, часть — с сидящими там военнослужащими внутренних войск МВД.

По состоянию на 9.45 киевского времени автобусы силовиков заблокировали угол Крещатика и Институтской, таким образом, не давая возможности подойти людям к Майдану.

Блокированием этой части улицы руководило несколько людей в штатском, разговаривавшие со своим руководством по рации.

Все это время на Майдане продолжают стоять люди. Со сцены передали, что на Майдан пробралась большая группа студентов. Стена правоохранителей стоит на месте, не двигаясь.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 декабря представители силовых структур начали силовой разгон Евромайдана. Милиция начала оттеснять протестующих с баррикад, произошли столкновения между протестующими и силовиками. Кроме того, “Беркут” несколько часов штурмовал КГГА и Дом профсоюзов.

Закрыты на вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик”.