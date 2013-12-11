В Администрации Президента надеются, что делегация Украины сегодня начнет переговоры с ЕС

В Администрации Президента надеются, что украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым сегодня отправится в Брюссель для проведения переговоров по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила первый замглавы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Надеюсь», - сказала Акимова, отвечая на вопрос, по прежнему ли планируется, что делегация во главе с Арбузовым сегодня отправится на переговоры в Брюссель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч спецназевцев окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.

Представители международного сообщества осудили сегодняшнюю попытку разгона Евромайдана.

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