Азаров уверяет, что не готовит никаких документов о вступлении в ТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров просит прекратить спекуляции на тему вступления Украины в Таможенный союз и заверяет, что правительство не готовит никаких документов о присоединении Украины к этому объединению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сразу хочу прекратить спекуляции. Никаких разговоров о Таможенном союзе не будет, никаких документов правительство не готовит. Я хочу предотвратить эти спекуляции. Поэтому сейчас это ответственно заявляю», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что 17 декабря в ходе шестого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, в частности, планируется подписание плана действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Украиной и Россией на 20013-2014 годы.

Азаров также сообщил, что среди документов, которые планируются к подписанию 17 декабря, - протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году, меморандум о совместных действиях по строительству транспортного перехода через Керченский пролив, соглашение между правительствами двух стран о практическом организационно-техническом обеспечении совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-российской границе.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

Правительство Украины предложило ЕС и России провести трехсторонние переговоры в формате ЕС-Россия-Украина. Россия согласна принимать участие в таких переговорах, ЕС - нет.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

10 декабря по результатам встречи с Президентом Виктором Януковичем экс-Президент Леонид Кравчук заявил, что Украина будет проводить консультации по вопросу доработки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в двустороннем формате.

«Это будет двусторонняя комиссия — с одной стороны Европейский Союз, с другой стороны — Украина. Но когда будут обсуждаться вопросы, связанные с отдельными товарными группами, которые могут привести к некоторым экономическим потерям для России, для Украины, для других сторон, то тогда будут привлекать Россию, но комиссия будет двусторонней», - отметил экс-Президент.

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