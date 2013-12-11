Азаров заявляет, что разгон Евромайдана 30 ноября – «подстава власти»

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября – «это подстава власти».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил, открывая заседание правительства.

«Важно понять, что силовой конфликт 30 ноября власти не на пользу. Конфликт был против нас, дал повод для эскалации протеста. Поэтому власть заинтересована всесторонне расследовать эти события. Нам крайне важно узнать, кто так подставил власть», - сказал Азаров.

Он напомнил, что власть предложила трехсторонний диалог при участии представителей власти, оппозиции, международного сообщества.

«Но это расследование не может проводиться «революционным трибуналом», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.