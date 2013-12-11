Лидеры оппозиции прокомментировали штурм Майдана

Майдан "победил", потому что сильный духом — Кличко

Протестующие на Майдане Незалежности сумели «победить» и выстоять под напором нескольких тысяч бойцов спецподразделений МВД, пытавшихся утром в среду очистить центр Киева от оппонентов власти, потому, что «сильны духом».

Об этом заявил, выступая перед тысячами собравшихся на центральной площади столицы Украины, один из лидеров оппозиции Виталий Кличко.

«Но не в количестве сила. Сила духа есть в каждом из нас. И мы победили. Мы намного сильнее духом...Не имеет значения, сколько их пришло, мы защитили сегодня еще раз, и показали, что хотим жить в нормальной стране, где у каждого есть равные возможности, где каждый может уверенно смотреть в завтрашний день, иметь равные права», - сказал Кличко.

“Я столько «Беркута» не видел никогда в жизни. Это показатель, как власть нас боится. Она собрала весь «Беркут», все специальные силы Министерства внутренних дел приехали на Майдан разгонять нас», - добавил он.

В среду утром силы спецподразделений МВД оцепили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а затем предприняли попытку штурма здания Киевской городской государственной администрации, используемого протестующими как место для ночевки.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По мере того, как киевляне начали массово выходить на центральную улицу своего города, бойцы МВД начали перегруппировку, и в конце концов начали отводить колонны бойцов в «правительственный квартал».

Точное число пострадавших в результате ожесточенного противостоянии в различных местах Крещатика пока ни властью, ни оппозицией не называется.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

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Митингующим удалось отстоять Майдан, здание КГГА и Дом профсоюзов - Тягнибок

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок отмечает, что митингующим удалось отстоять Майдан Незалежности, здание КГГА и Дом профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане.

В то же время, отметил Тягнибок, теперь нужно восстанавливать утраченные позиции и “зализать раны”.

Он также прибавил, что иностранные политики, находящиеся сейчас в Украине, следят за нынешними событиями и выражают поддержку украинцам.

Сейчас на сцене выступает лидер “УДАРа” Виталий Кличко, также должен выступить лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

В это время люди на Майдане разбирают завалы после ночной зачистки правоохранителей и восстанавливают разрушенное.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По состоянию на 10.30 Внутренние войска и бойцы «Беркута» ушли с Майдана Незалежности.

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Яценюк призвал всю Украину поддержать протестующих на Майдане

Народный депутат Украины, один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк призвал граждан Украины приехать и поддержать протестующих на Майдане Незалежности, переживший в среду попытку зачистки со стороны спецподразделений МВД.

“Мы призываем: приезжайте на Майдан! Дорогая Украина! Вершится судьба Украины. Тут разворачиваются основные события. От каждого из нас зависит будущее страны. Приезжайте сюда. Мы должны поддерживать друг друга. Мы должны стоять рядом друг другом так, как мы стояли этой ночью. И мы устояли!”, - заявил лидер оппозиции, выступая перед тысячами собравшихся на центральной площади столицы.

Яценюк также призвал митингующих навести порядок в своих лагерях.

“Нужно навести порядок на Майдане. Отстроить, снова навести порядок и быть готовым к тому, чтобы снова защищать нашу свободу”, - сказал он.

Кроме того, Яценюк еще раз подчеркнул, что виновные в нападениях на протестующий Майдан должны быть наказаны.

“Мы идем дальше. Мы сделаем так, чтобы те, кто давал незаконные распоряжения бить людей, и в том числе сегодня, наступать на украинскую демократию, привлечь к ответственности и отправить в отставку тех, кто ответственны за те побоища и за то, что сегодня происходит в Украине!”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, один из лидеров оппозиции Виталий Кличко заявил, что протестующие на Майдане Незалежности сумели «победить» и выстоять под напором нескольких тысяч бойцов спецподразделений МВД, пытавшихся утром в среду очистить центр Киева от оппонентов власти, потому, что «сильны духом».

Сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор. МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.