Немыря вылетел в Страсбург на встречу с руководством Европарламента

По поручению лидера оппозиции Юлии Тимошенко и Штаба национального сопротивления заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря сегодня срочно вылетел в Страсбург.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Планируются встречи Немыри с руководством Европейского парламента и лидерами политических групп, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

В настоящее время бойцы «Беркута» и Внутренних войск покинули Майдан Незалежности.