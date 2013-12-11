Иностранные чиновники жестко отреагировали на разгон Майдана

Янукович силовым разгоном Майдана хочет продемонстрировать свою преданность Москве - Квасневский

Варшава. Президент Украины Виктор Янукович силовым разгоном демонстрантов за европейскую интеграцию на Майдане Незалежности в Киеве хочет продемонстрировать свою преданность властям Российской федерации.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение выразил экс-президент Польши и участник специальной мониторинговой миссии Европарламента Александр Квасневский в среду в эфире TVN24.

"Найти понимание с Россией, получить от россиян экономическую помощь и продемонстрировать свою преданность России такой милицейской акцией. Так это я это понимаю", - сказал Квасневский, комментируя последние события в Украине.

Он назвал применение силы против демонстрантов в тот момент, когда из Киева еще даже не выехала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Кэтрин Эштон, свидетельством "абсолютной нечестности" в заявлениях власти о готовности провести круглый стол с оппозицией для решения нынешнего кризиса.

Квасневский назвал все более сложной ситуацию в Украине.

"Если на призывы оппозиции отзовутся многие люди и придут на Майдан, то ситуация будет продолжаться дальше и можно лишь предполагать, что методы милиции в следующий раз будут еще грубее. Все это выглядит очень нехорошо, потому что каждый раз все четче видно, что нет никакого поля для компромисса или начала разговоров", - сказал он.

Экс-президент назвал сложной ситуацию, как для власти, так и оппозиции, а также Западного мира.

По его словам, проблемой Януковича является то, что многие люди настолько сильно не воспринимают его политику, что готовы рисковать своим здоровьем и тратить время, чтобы протестовать даже в сильный мороз против его власти.

"Оппозиция не уверена в своей поддержке. Чувствует, что радикализм этой толпы настолько сильный, что некоторые предложения не воспринимаются хорошо. Это не Помаранчевая революция, где лидеры решительно вели толпу и были ее лидерами. Здесь толпа имеет свою собственную динамику и она намного более спонтанная", - сказал Квасневский.

Западные государства не имеют никаких других инструментов влияния, и им остается лишь призывать власть и надеяться на то, что "здравый смысл победит".

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Экс-премьер Польши призывает предотвратить кровопролитие в Украине

Бывший премьер-министр Польше Влодзимеж Цимошевич призывает польских политиков предотвратить кровопролитие в Украине, сообщает Польское радио.

“Польские политики должны склоняться к тому, чтобы предотвратить кровопролитие в Украине» – заявил бывший премьер-министр Польши. По его мнению, в действиях украинской власти не видно логика: вчера она вспоминала о разговорах с оппозицией, а ночью направила против оппозиции милицию. Цимошевич считает, что власть испытывает выносливость демонстрантов.

“Могла речь идти о том, чтобы лидеры протестующих, лидеры оппозиции, заявили, что учитывая такие действия милиции они не приступят к разговорам. Это могло быть выражением уверенности в себе властных структур, их убеждения, что манифестации гаснут и протестующим не хватит последовательности и выносливости стоять дольше”, – сказал Цимошевич.

Ночью внутренние силы МВД и спецотряды «Беркут» заняли часть киевского Майдана Незлежности, где продолжаются протест против неподписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

Цимошевич напомнил, что Европейский Союз занимает четкую позицию по делу ситуации в Украине, но может сделать немного больше. По мнению экс-главы польского правительства, Брюссель справедливо не предлагает Киеву денег, поскольку Украина получила большой шанс, которым является доступ к евросоюзному рынку. Но она должна провести необходимые реформы. Теперь главный вызов - предотвратить вероятность кровопролития в Украине, подчеркивает политик. Дело Соглашения об ассоциации с ЕС отходит на дальний план.

Цимошевич прибавил, что было бы хорошо, если бы польские политики в контексте событий в Украине не руководствовались рассуждениями внутренней политической игры.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Польши сегодня выразило свою глубокую обеспокоенность последними событиями в Киеве и призвало украинскую власть немедленно прекратить применение силы против мирных демонстрантов за европейскую интеграцию Украины.

Кроме того, польские дипломаты отметили, что события в украинской столице не отвечают нормам государств ОБСЕ, в которой в этом году председательствует Украина.

"Надеемся, что действия органов безопасности и правопорядка с использованием силы будут остановлены. Рассчитываем на немедленное освобождение задержанных демонстрантов и наказание виновных в имевшей место ситуации", - отмечается в заявлении.

МИД Польши призвал власть отказаться от использования силы, отметив, что это очень негативно влияет на ее имидж в мире.

"Такими действиями Украина теряет свой имидж на международной арене, который восстановить будет очень сложно. Только немедленные действия могут позволить это сделать", - говорится в документе.

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Применив силу, власти Украины показали, что игнорируют призывы ЕС и США к диалогу - МИД Литвы

Брюссель. Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус заявил, что, применив силу против мирных демонстрантов, власти Украины продемонстрировали, что игнорируют призывы ЕС и США к диалогу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальном заявлении министра Линкявичуса, который находится в Брюсселе.

"Власти публично продемонстрировали, что игнорируют призывы представителей ЕС и США, которые сейчас находятся в Киеве, не предпринимать дальнейшие шаги, которые могут ухудшить ситуацию. Действия властей Украины подрывают их обязанности и ответственность в качестве председательствующей страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в заявлении.

"Я повторяю призыв к украинским властям остановить насильственные действия и провокации немедленно, расследовать все случаи насилия и наказать виновных", - добавил литовский министр.

В заявлении также говорится, что "свобода высказываний и право на мирные демонстрации являются основополагающими европейскими ценностями и ни одно правительство, которое декларирует выбор европейского пути, не может действовать таким образом, как мы это видели ночью в Киеве", - отметил Линкявичус, добавив, что "действия милиции против мирных демонстрантов не только демонстрируют пренебрежение к таким ценностям, но и нехватку желания начать серьезные диалог с представителями гражданского общества и оппозиции, которые имеют четкое виденье европейского будущего".

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Решения украинских властей относительно Майдана недемократические и чрезмерные – премьер Канады

Премьер-министр Канады Стивен Гарпер сделал заявление относительно ситуации в Украине, в котором говорится о том, что решения украинских властей относительно Майдана являются недемократическими и чрезмерными, а также о рассмотрении Канадой всех возможных методов реагирования на эту ситуацию.

Текст заявления передан УНИАН посольством Канады в Украине.

«Канада глубоко обеспокоена развитием событий прошлой ночью в Украине. Решение украинских властей использовать отряды специального назначения против мирных протестующих на Майдане в Киеве является недемократическим и чрезмерным. Особенно волнует тот факт, что это произошло всего через несколько дней после применения милицией силы против мирных демонстрантов, в основном студентов», - подчеркнул премьер Канады.

«Канада и международное сообщество ожидают, что украинские власти будут уважать и защищать права своих граждан, в частности права на свободное высказывание своего мнения.

Канада вместе с украинцами в это трудное время и будет продолжать действенно противостоять всем попыткам притеснять их права и свободы. Вчера Палата общин Парламента Канады посвятила время обсуждению ситуации в Украине», - отметил Гарпер.

«Мы и наши союзники-единомышленники будем внимательно следить за развитием событий, и рассматривать все возможные методы реагирования, имеющиеся в нашем распоряжении», - заявил премьер-министр Канады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По мере того, как киевляне начали массово выходить в центр Киева, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов в «правительственный квартал».

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