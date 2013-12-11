Германия призвала Украину немедленно отказаться от силового решения конфликта

Варшава. Министерство иностранных дел Германии призвало украинскую власть немедленно отказаться от применения силы для решения конфликта с протестующими за европейскую интеграцию Украины.

Об этом говорится в заявлении главы немецкого дипломатического ведомства Гидо Вестервелле, которым располагает УНИАН.

"Я немедленно призываю правительство Украины воздержаться от применения силы в любой форме", - отмечено в документе.

Министр подчеркнул, что в демократических государствах нельзя запрещать мирные демонстрации и "ставить на них крест" с помощью силовых методов.

"Вместо того, чтобы запрещать и зачищать Майдан Незалежности необходимо начать настоящий политический диалог, а не только постоянно обещать его", - сказано в заявлении.

Министр напомнил, что украинские власти знают о том, что Евросоюз и Совет Европы готовы помочь в переговорах между властями и оппозицией, чтобы решить нынешний конфликт.

Он также добавил, что митингующие демонстрируют свое желание сделать Украину европейским государством.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По мере того, как киевляне стали массово подходить в центр Киева, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов в «правительственный квартал».